Director ejecutivo de Anthropic pide desaceleración inmediata en el desarrollo de la IA

Alerta. El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei.

El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, reclamó este sábado una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de inteligencia artificial (IA), tras advertir de que la tecnología avanza hacia una dinámica de “automejora recursiva” que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

“Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”, anota Amodei en un extenso ensayo publicado hoy.

Amodei hizo referencia específica al incidente de los agentes fuera de control de OpenAI y Hugging Face, en el que un enjambre de agentes actuó “como un colectivo fanáticamente entregado: llevaron a cabo ciberataques contra objetivos que no se les había asignado y que nada tenían que ver con la tarea en curso, se sacrificaron por el éxito del grupo e intentaron hackear el sistema encargado de evaluar su rendimiento”.