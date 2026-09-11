IPETH celebra 20 aniversario impulsando en estudiantes su copa guardianes

Festejo Una vista de la Universidad IPETH.

Cerca de cien estudiantes de ocho equipos de voleibol (cuatro femeniles y cuatro varoniles), participaron en la Copa “Guardianes” 2026 de la Universidad IPETH que celebra su 20 aniversario, promoviendo la activación física para combatir el sedentarismo entre los jóvenes.Y es que de acuerdo con INEGI, en 2025 solo 41.7% de la población mexicana de 12 años y más realizó algún deporte o ejercicio físico durante su tiempo libre.

Además, la Organización Mundial de la Salud advierte que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer.“Hemos acompañado a más de 25 mil jóvenes en su camino para convertirse en profesionales de la salud.

Hoy queremos dar un paso más, que la salud no solamente se estudie en la Universidad IPETH, sino que también se viva desde nuestra propia comunidad”, expresó el Dr. Roberto Mares Morales, rector académico institucional.

La competencia realizada en la Unidad Deportiva Volkswagen en Puebla, reunió a representantes de los campus Puebla, Tlalpan y Tlalnepantla de la Universidad IPETH, además de Universidad IEU como institución invitada.

Los ganadores se llevarán trofeo y peluche de “El Guardián”.Y es que durante la rueda de prensa también se realizó la presentación del personaje oficial de la mencionada institucional de estudios superiores, llamado “El Guardián”, un oso que de acuerdo a los pueblos originarios, representa fuerza, sanación y protección.

Por su parte el Mtro. Eder Bielma Dolores, director general de Universidad IPETH & CFO Galileo Global Education, agregó que la iniciativa permitirá fortalecer los vínculos entre campus y construir una experiencia universitaria que vaya más allá de las aulas, generando convivencia, identidad y sentido de pertenencia entre los estudiantes.

“Copa Guardianes no es el punto de llegada; es el inicio de lo que queremos seguir construyendo durante nuestros próximos 20 años”, destacó el doctor Mares Morales, al resaltar que trabajan en una estrategia que contempla competencias, activaciones físicas y alianzas para incorporar más oportunidades de movimiento.

Estuvieron presentes: Marisol Sánchez del Valle, gerente del Club Deportivo VW; entrenador Ricardo Ruíz, coordinador de equipos representativos; y Moisés Cerón Aparicio, gerente de Marketing de Universidad IPETH.