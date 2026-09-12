México gana dos medallas de oro y dos de plata en la 41 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas

Equipo La delegación mexicana que participó en la 41 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.

El equipo que representó a México en la 41 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 13 de septiembre de 2026 consiguió excelentes resultados para el país.

Los jóvenes estudiante de Ciudad de México, Takumi Higashida Martínez y Javier Caram Quirós, obtuvieron medalla de oro. Mientras que los estudiantes Iker Torres Terrazas de Chihuahua y Juan Luis Manríquez Sequera de Baja California Sur, medallas de plata. Durante los últimos años, México se ha posicionado como uno de los líderes indiscutible en la OIM.

En esta edición participaron 21 países y un total de 83 concursantes que tuvieron que resolver un examen integrado por seis problemas inéditos, propuestos por matemáticos profesionales de las naciones participantes. México se colocó en el segundo lugar de las naciones iberoamericanas participantes con 117 puntos. Brasil obtuvo el primer lugar con 123 puntos y España el tercer lugar con 112 puntos. El líder del equipo fue Emiliano Fernández del estado de Veracruz y el tutor fue Emilio Toscano del estado de Baja California Sur.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), que desde hace más de 40 años trabaja incansablemente creando oportunidades para que jóvenes mexicanos desarrollen su talento y potencial matemático. La OMM cuenta con estructuras bien establecidas en los 32 estados de la República Mexicana y su alcance es a nivel nacional e internacional.

Actualmente el mayor reto al que nos enfrentamos es la búsqueda permanente de apoyos económicos que garanticen nuestras actividades (estatales, nacionales e internacionales).

Lasolidaridad y apoyo de algunas instituciones, empresas y público en general han hecho posible que este programa no se interrumpa y que sigamos dando oportunidad a miles de estudiantes no solo de potencializar su gusto por las matemáticas sino también de mostrar sus capacidades al representar a México en los concursos de mayor prestigio con grandes logros para todos.

Nuestro agradecimiento a Casa Córdoba Filantropía y a Banco Plata por el apoyo a la OMM, su ayuda hizo posible la participación de México en la 41 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.

Invitamos a recibir al equipo nacional en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en el vuelo LA 0622, terminal 1, a las 15:35 horas del lunes 14 de septiembre del 2026. ¡Festejemos juntos este gran logro para México!

Aprovechamos para invitarlos a donar, tu apoyo, sin importar el monto, es vital para la OMM.

Puedes hacerlo a la siguiente cuenta bajo el concepto “Apoyo OMM”.

Datos bancarios:

Nombre: Sociedad Matemática Mexicana

Banco: BBVA Número de cuenta: 0190353396

CLABE bancaria 012180001903533963

Concepto: Apoyo OMM