La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, rinde su segundo informe de actividades

Informe La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano.

El diálogo y la construcción de acuerdos han permitido que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se consolide como la fuerza académica más importante de la entidad, reflejo de la madurez institucional y claridad en el rumbo de esta gestión, así lo informó la rectora, Silvia Amaya Llano, durante su segundo Informe de Actividades.

En su mensaje, reafirmó el compromiso de esta Casa de Estudios con la calidad educativa y la defensa de la educación pública, subrayando que la comunidad universitaria ha sabido mantenerse unida ante los desafíos. Reiteró que las puertas de la Institución estarán abiertas para quienes deseen sumar su voluntad, talento y compromiso para caminar juntos, y sostuvo que la grandeza de la Alma Mater radica en quienes la defienden y trabajan diariamente para hacerla crecer con responsabilidad y compromiso social.

Desde la explanada Jacinta Francisco Marcial, informó que la Universidad amplió y diversificó su oferta académica. Actualmente, se registran 249 programas educativos y, como parte del aseguramiento de la calidad, el 62 por ciento de la oferta evaluable cuenta con acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

Además, en el segundo semestre de 2025, la matrícula ascendió a más de 34 mil estudiantes en los niveles de Bachillerato, Licenciatura, Técnico Superior Universitario y Posgrado. Resaltó el incremento del 50 por ciento en la Licenciatura en Medicina, así como el fortalecimiento de la cobertura territorial con nuevas opciones académicas en puntos como Tequisquiapan y Cadereyta.

En cuanto a la inversión dirigida a la formación integral y el desarrollo de capacidades de investigación desde etapas tempranas, destacó al Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (Foper), en el que se aprobaron 116 proyectos, con una inversión de 6.6 millones de pesos de recursos propios y la asignación de 163 becas estudiantiles, lo que representó el mayor número de jóvenes beneficiados y el monto más alto otorgado en un ejercicio anual.

Asimismo, la Institución destinó recursos significativos a esquemas de becas y descuentos orientados a favorecer la permanencia y continuidad académica. En el periodo se otorgaron 23 mil 441 apoyos semestrales, con una inversión de 62 millones de pesos, canalizados mediante estímulos académicos, asistencia económica, exenciones y descuentos en inscripción, así como programas de alcance general y focalizado.

En materia de investigación, la UAQ cuenta con 616 docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que representó un incremento del 17 por ciento con respecto al año anterior. De igual manera, esta Casa de Estudios dispone de 87 cuerpos académicos y 30 grupos colegiados que impulsan el trabajo interdisciplinario y fortalecen la generación de conocimiento.

La Dra. Amaya Llano indicó también la obtención de financiamiento externo para proyectos científicos y la consolidación de fondos institucionales que respaldan iniciativas de investigación, vinculación y extensión. Estas acciones permitieron fortalecer el emprendimiento universitario con eventos como “Detona Fest 2025”, ampliando oportunidades para la comunidad académica.

Otro eje estratégico es la innovación y el emprendimiento; refirió que durante 2025 se impulsó el Programa de Incubación y Aceleración TecniA–UAQ, en el que 10 startups integradas por investigadoras, investigadores y estudiantes participaron en un proceso de 11 meses de incubación y aceleración, consolidando un ecosistema universitario de invención con proyección regional.

En el rubro de internacionalización y movilidad académica estudiantil, se ampliaron y diversificaron los espacios de participación nacional e internacional. Se registraron 221 viajes, lo que representó un incremento del 16.3 por ciento. De manera complementaria, se fortalecieron acciones de cooperación académica, científica, cultural y deportiva mediante la vinculación con más de 45 instituciones y organismos de 10 países.

En el ámbito del deporte competitivo, el organismo estuvo representado en las etapas estatal, regional y nacional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. En la Universiada Nacional 2025 se obtuvieron 34 medallas (10 de oro, 8 de plata y 16 de bronce), lo que permitió posicionar a la UAQ —a nivel nacional— en el lugar 12 por medallas y 11 por puntos.

En voz de la Rectora, se enalteció la creación del Programa Universitario de Salud Mental, orientado a fortalecer el bienestar y prevenir conductas de riesgo mediante acciones de diagnóstico, capacitación y acompañamiento. Asimismo, la distinción otorgada a la Autónoma de Querétaro por parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, como institución de referencia nacional.

En ese mismo año, el Consejo Universitario de la UAQ aprobó el Plan Universitario de Promoción y Acción para la Cultura de Paz, que establece un marco para construir entornos libres de violencia. La estrategia contempla transversalización curricular, evaluación institucional mediante un índice de paz, impulso a la investigación y fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Como parte del mensaje, la Rectora reportó que la Universidad fortaleció la visibilización y el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas mediante acciones culturales y campañas institucionales permanentes, así como con la presentación de la Guía de Lenguaje Incluyente, No Sexista y No Discriminatorio, que contribuye a consolidar prácticas comunicativas acordes con los principios institucionales.

Para el ejercicio fiscal 2025, la UAQ contó con mil 431 millones de pesos de subsidio estatal y mil 828 millones de origen federal. A ello se sumaron ingresos propios y recursos extraordinarios. La Rectora enfatizó que cada peso público está sujeto a controles internos, fiscalización y auditorías que garantizan orden y transparencia.

También refirió que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sostuvo reuniones de trabajo con integrantes de la Cámara de Diputados de distintas bancadas, con el propósito de exponer las condiciones reales del financiamiento universitario y defender la necesidad de garantizar recursos suficientes mediante el diálogo institucional.

En el ámbito estatal, el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo incorporó un incremento del 13 por ciento en el subsidio para 2026, resultado de la interlocución institucional sostenida en el año y de la relevancia estratégica de la Universidad para el desarrollo del estado de Querétaro.

Asimismo, afirmó que se implementó una política de control y seguimiento presupuestal para asegurar que los recursos se orienten prioritariamente a las funciones sustantivas bajo criterios de legalidad y eficiencia. Sumado a ello, se mantuvo vigente el Plan de Austeridad Institucional 2025, enfocado en la racionalización del gasto operativo y la optimización de recursos, lo que permitió priorizar la inversión en infraestructura y programas estratégicos.