Un mundo oculto dentro de las madrigueras

Inecol. Representación de un sistema de madrigueras de ardillas de tierra, con múltiples accesos y cámaras subterráneas destinadas a distintos usos. Elaborado en Gemini

Las madrigueras pueden tener distintos orígenes, algunos animales las excavan utilizando sus garras y dientes, removiendo tierra y raíces hasta formar galerías estables. Otros, en cambio, aprovechan cavidades naturales, grietas del terreno o agujeros previamente formados. Su estructura también puede variar mucho: desde simples túneles que conducen a una pequeña cavidad hasta complejos sistemas con varias entradas, galerías interconectadas y cámaras especializadas para diferentes actividades.

Un hogar con habitaciones bajo tierra

La construcción de una madriguera es un proceso laborioso que puede tomar semanas. Primero el animal selecciona cuidadosamente un lugar seguro, generalmente en un suelo firme y bien drenado. Luego comienza a excavar una entrada y un túnel principal utilizando sus garras. A medida que la madriguera se expande, se van formando cámaras laterales que cumplen diferentes funciones. Algunas sirven como espacios de descanso y se recubren con hojas secas u otros materiales aislantes que forman un nido confortable. Otras funcionan como almacenes de semillas y frutos secos, mientras que ciertas cámaras se destinan especialmente al cuidado de las crías, resguardadas del frío y de posibles depredadores. De este modo, la madriguera funciona como una pequeña vivienda subterránea organizada en distintas habitaciones.

Además de ofrecer protección frente a los depredadores, las madrigueras ayudan a mantener condiciones ambientales más estables que las del exterior. Bajo tierra, las variaciones de temperatura son menores, lo que permite a los animales resguardarse tanto del calor intenso como del frío extremo. En los meses más fríos, algunos mamíferos pueden incluso compartir la misma madriguera para conservar el calor corporal.

Ingenieros del suelo

Las madrigueras no solo benefician a los animales que las construyen. Al excavar túneles y cámaras, estos mamíferos remueven y airean el suelo, permitiendo que el oxígeno penetre en las capas superficiales y que el agua de lluvia se infiltre con mayor facilidad. Este proceso contribuye a mejorar la estructura del suelo y favorece el crecimiento de las plantas, además de estimular la actividad de numerosos microorganismos.

Por esta razón, muchas especies excavadoras son consideradas verdaderos ingenieros del ecosistema. Sus actividades modifican el entorno de formas que benefician a otros organismos, demostrando que incluso pequeños animales pueden desempeñar un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas.

Conservar para proteger

Muchos mamíferos dependen de las madrigueras para sobrevivir. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la urbanización y la alteración del suelo pueden reducir los espacios adecuados para construir estos refugios subterráneos. Cuando desaparecen estos ambientes, también se pierde la posibilidad de que estas especies mantengan sus estrategias de supervivencia.

Conservar los ecosistemas naturales no solo implica proteger a los animales que vemos en la superficie, sino también preservar los pequeños mundos que existen bajo nuestros pies. La próxima vez que observes un pequeño agujero en el suelo, recuerda que podría ser la entrada a un complejo sistema de túneles. Allí, oculto bajo la tierra, puede existir todo un hogar lleno de vida, adaptaciones y estrategias de supervivencia.

1Red de Biología y Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología A. C.

2Maestría en Ciencias Biológicas U.V., MacBio.