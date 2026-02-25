La belleza también apesta

Inecol Figura 2. Inflorescencia de Amorphophallus konjac (A), ave zopilote (B), detalles de la espata y el espádice (C) y flores femeninas y masculinas (D). (Fotos de J. Pale.)

La flor cadáver, llamada así localmente, es una planta terrestre que produce solo una hoja y una flor al año, a partir de un tubérculo subterráneo. El tubérculo globoso, también llamado cormo, puede crecer hasta los 30 cm de diámetro, 20 cm de alto y llega a pesar hasta 10 kg. El soporte carnoso de la hoja (pecíolo) es de un gris rosado moteado y verde oliva con hasta 1 m de largo. La única hoja que desarrolla esta planta está dividida en tres secciones, con múltiples subdivisiones y se abre de manera horizontal sobre el pecíolo vertical, lo que le da un efecto similar al de un paraguas, llegando a tener hasta 2 m de diámetro (Figura 1).

La planta florece a finales del invierno o en la primavera, después que desaparece la hoja. La inflorescencia consta de un soporte largo y carnoso (pedúnculo) de hasta 110 cm de largo, que presenta al final una espata u hoja modificada grande y brillante, de color marrón purpúreo, de hasta 60 cm de largo, con un borde ondulado, que rodea a un órgano floral central espigado y carnoso (espádice) que puede llegar a medir hasta 110 cm de largo, de color verde pálido, purpúreo o moteado, sobre el cual se desarrollan las flores. La inflorescencia en su conjunto (pedúnculo + espádice) puede llegar a medir más de 2 m de alto.

Estas plantas presentan flores femeninas y flores masculinas por separado. Las flores femeninas se desarrollan en la parte inferior del espádice; las flores masculinas en la parte media y al final hay una larga zona sin flores.

El aspecto del espádice, rollizo y alargado, pero irregular, característico de este género, es lo que da origen a su nombre: “Amorpho” (amorfo, deforme) + “phallus” (falo). La flor produce un olor fétido, como el de un animal muerto, para atraer a las moscas carroñeras que son sus polinizadores naturales. Sin embargo, cuando hay varias plantas con flores, el olor es muy fuerte, por lo que es posible observar también a las aves carroñeras o zopilotes cerca de las plantas que tienen flores (Figura 2).

Flor. Figura 1. Hoja (A) y tubérculo (B) subterráneo de Amorphophallus konjac. Foto de J. Pale. (Artist-freed)

Las flores polinizadas o fecundadas por las moscas o insectos polinizadores producen una baya globosa, aunque esto ocurre raramente en las plantas cultivadas. A pesar de que producen frutos con semillas, que son dispersados por las aves, es más frecuente que la aparición de nuevas plantas ocurra de manera vegetativa. Los tubérculos o cormos generan yemas que al separarse, se desarrollan fácilmente en el suelo fértil.

La flor cadáver es originaria de Asia, incluidos Vietnam, Japón, China y el sur de Indonesia. Esta planta se ha cultivado en estas regiones desde hace miles de años, donde se utiliza no sólo como fuente de alimento, sino también en la medicina tradicional, particularmente en el este de Asia, por sus propiedades medicinales. Se conoce su utilidad en la medicina china desde hace más de 2000 años para diversos tratamientos, como la desintoxicación, la eliminación de tumores y para curar trastornos respiratorios y de la piel. Por otro lado, el almidón extraído de los tubérculos cocidos se utiliza para hacer fideos, jaleas, caramelos de frutas, mariscos veganos y como agente espesante o estabilizador en alimentos y bebidas.

1Red de Biodiversidad y Sistemática, INECOL. 2,3Investigador independiente.

Bibliografía

https://www.tropicos.org/name/50006764

https://es.wikipedia.org/wiki/Amorphophallus_konjac

https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=27

6204

-Chua M, Baldwin TC, Hocking TJ, Chan K (2010). Traditional uses and potential health benefits of Amorphophallus konjac K. Koch ex N.E.Br. Journal of Ethnopharmacology 128(2): 268–278, https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.01.021

-Derosa G., D’Angelo A., Maffioli P. (2024). El papel de nutracéuticos seleccionados en el tratamiento de la prediabetes y la diabetes: una revisión actualizada de la literatura. Parte II. Fitoterapia Res. 38, 5490–5532. doi: 10.1002/ptr.v38.11 [DOI] [PubMed] [Google académico][Lista de referencias]

-Hetterscheid WLA, Ittenbach S (1996) Everything you always wanted to know about Amorphophallus but were afraid to stick your nose into!! Aroideana 19: 7–131.

-Islam F., Labib RK, Zehravi M., Lami MS, Das R., Singh LP, et al. (2023). Género amorphophallus: una descripción general completa sobre fitoquímica, usos etnomedicinales y actividades farmacológicas. Plantas. 12, 3945. doi: 10.3390/plantas12233945 [DOI] [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [Google académico][Lista de referencias.

-Srzednicki G., Borompichaichartkul C. (2020). Glucomanano Konjac (Boca Ratón: CRC Press; [DOI] [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [Google académico][Lista de referencias]