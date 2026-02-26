FCE entrega libros en Ciudad Universitaria

La iniciativa del Fondo de Cultura Económica de entregar de forma gratuita 2.5 millones de libros no sólo en México sino en Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba Honduras y Perú, con el fin de potenciar la lectura entre jóvenes de 18 a 30 años como parte de la memoria de América Latina.
Dio un giro diferente durante esta tarde del 26 de Febrero donde el FCE entrego libros entrego libros a jóvenes dentro de Ciudad Universitaria, frente a la biblioteca central de la UNAM.
Esta táctica pretende que 25 para el 25 llegue a un mayor número de jóvenes para fomentar la una lectura mediante el intercambio de libros, inicialmente los jóvenes podían acceder a los ejemplares a través de las librerías del FCE, cuya primera entrega de libros se llevo acabo en Diciembre de 2025
La colección consta de 27 ejemplares que a través de sus páginas buscan incentivar el conocimiento de los procesos sociales, políticos y culturales en América Latina.