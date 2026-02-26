Interacciones sexuales entre sapiens y neandertales esculpieron nuestro ADN, y el suyo

Estudio Estudios previos mostraron que en nuestros cromosomas X, hay unas franjas sin ADN neandertal "que llamamos desiertos neandertales", explicó Alexander Platt, coautor principal del estudio.

Si los humanos modernos y los neandertales tuvieron hijos juntos ¿por qué apenas hay rastro neandertal en nuestro cromosoma X?. Hasta ahora este sesgo genético se atribuía a la selección natural (que eliminaba los genes neandertales que consideraba ‘tóxicos’), pero un nuevo estudio sugiere que responde a la interacción social.

El estudio, hecho por genetistas de la Universidad de Pensilvania (Penn), Estados Unidos y publicado en Science, descubrió que, al contrario de lo que sucede en nuestra especie, los neandertales sí tienen mucho ADN humano en sus cromosomas X, lo que prueba que ambas especies no eran biológicamente incompatibles (o el ADN no habría sobrevivido en sus cromosomas X).

¿Entonces, qué pasó?. Los autores sostienen que dado que los hombres y las mujeres transmiten los cromosomas X de manera distinta (las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno), la diferencia genética entre ambas especies podría ser que sus encuentros se hubiera producido principalmente entre hombres neandertales y mujeres humanas.

Para los autores, los resultados de su estudio muestran que la evolución no fue solo “una batalla de genes fuertes contra genes débiles”, sino que también es el producto de las interacciones sociales que esculpieron nuestro genoma.

Desiertos neandertales

Hace unos 600.000 años, los ancestros de los humanos modernos y los neandertales divergieron formando dos grupos distintos. Nuestros ancestros evolucionaron en África, y los neandertales en Eurasia.

Pero la separación no fue permanente. Durante varios milenios, gracias a las migraciones de unos y otros, las dos especies se encontraron, se aparearon e intercambiaron segmentos de ADN.

El ADN permite saber cómo nos relacionamos, cómo nos movimos por el mundo y cómo convivimos con nuestros parientes más cercanos, los neandertales.

Estudios previos mostraron que en nuestros cromosomas X, hay unas franjas sin ADN neandertal “que llamamos desiertos neandertales”, explicó Alexander Platt, coautor principal del estudio.

“Durante años, se dio por hecho que estos desiertos existían porque ciertos genes neandertales eran biológicamente ‘tóxicos’ para los humanos, como suele ocurrir cuando las especies divergen, por lo que pensamos que esos genes causaban problemas de salud y fueron eliminados por la selección natural”, añadió Platt.

Pero el equipo pensaba que tenía que haber otra explicación. Para averiguarlo, analizó ADN humano moderno preservado en tres neandertales (Altai, Chagyrskaya y Vindija) y lo comparó con un grupo de control de genomas africanos que históricamente nunca tuvo contacto con neandertales.

“Descubrimos un desequilibrio sorprendente”, apuntó el coautor del estudio Daniel Harris: “Mientras que a los humanos modernos les falta el cromosoma X neandertal, los neandertales tenían un exceso del 62% de ADN humano moderno en sus cromosomas X”, lo que sugiere que el mestizaje se produjo predominantemente entre neandertales masculinos y mujeres humanas moderna.

La explicación es sencilla, como las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno, ellos tienen desventaja: Si los neandertales se emparejaban más a menudo con mujeres humanas, sus cromosomas X tenían menos posibilidades de entrar en el acervo genético de los humanos, mientras que los cromosomas X humanos ‘accedían’ siempre a las poblaciones neandertales, dijeron los autores.

Además, este “espejo genético” descarta automáticamente la posible incompatibilidad reproductiva o la ‘limpieza genética’ llevada a cabo por la selección natural. Para los autores la explicación más plausible es el cruce entre especies con sesgo sexual.

El objetivo del equipo ahora será investigar si estas comparaciones genéticas podrían ser resultado de dinámicas de género en la sociedad neandertal (como que las hembras se quedaban con sus familias mientras los machos migraban a otros grupos), o de otras circunstancias.

Un estudio interesante

En declaraciones a EFE, el paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva (IBE) español Carles Lalueza-Fox recordó que la eliminación de genes del cromosoma X cuando hay hibridación entre dos especies o poblaciones distintas “es un mecanismo evolutivo conocido”.

Pero en este estudio, los autores exploran varias explicaciones y concluyen que la mas plausible es un sesgo sexual.

Para Lalueza Fox, esta hipótesis “podría tener sentido en el marco de una población en declive como los neandertales”, en el que tuvieran dificultades para encontrar parejas reproductivas.

Sin embargo, el paleogenetista español no descarta “que hubiera otros mecanismos superpuestos, incluyendo factores culturales”. A su juicio, sería interesante disponer de más genomas antiguos de este periodo “porque podrían haber actuado diversas tendencias según la zona geográfica”, apuntó a EFE.

En cualquier caso, el estudio de Science es una investigación “interesante” porque “proporciona una imagen mas concreta de estos encuentros”, concluyó.