Descubren el sistema de cuatro estrellas más compacto descrito hasta ahora

Soles Recreación de la formación de las cuatro estrellas en el sistema cuádruple analizado. (B. Saxton (NRAO/AUI/NSF))

Un equipo internacional de científicos ha descubierto el sistema estelar cuádruple más compacto hasta ahora, un sistema que ocupa un área similar a la de la órbita de Júpiter alrededor del Sol y que ayudará a comprender mejor cómo se forman estos sistemas y cuál es su dinámica.

El estudio, liderado por Tamás Borkovits (Universidad de Szeged, Hungría) y realizado en colaboración con centros de China, Chequia, Eslovaquia y Estados Unidos, se ha publicado este martes en Nature Communications.

Los autores explican que TIC 120362137, como han bautizado al sistema, es el ejemplo más compacto conocido de un sistema estelar cuádruple de tipo 3+1, en el cual una estrella orbita un sistema estelar triple.

Los sistemas estelares jerárquicos, en los que varias estrellas orbitan dentro de una vecindad relativamente pequeña, proporcionan información valiosa para comprender la formación estelar y la estabilidad orbital a largo plazo, explican los autores del estudio.

Una de estas configuraciones es TIC 120362137, un sistema estelar cuádruple de tipo 3+1, es decir, un sistema jerárquico formado por un subsistema triple interior estable que es orbitado por una cuarta estrella exterior.

Hasta la fecha, se han identificado muy pocos sistemas cuádruples de tipo 3+1, debido a los desafíos que supone observar y modelar los complejos movimientos de más de tres estrellas.

El principal problema de estos sistemas no radica solo en su escasez, sino en la estabilidad porque en un sistema tan compacto como este (donde tres estrellas caben en la órbita de Mercurio), las fuerzas de marea y las perturbaciones gravitacionales suelen terminar en colisiones o en la eyección de una de las estrellas hacia el espacio interestelar.

Por eso, los sistemas más comunes (2+2) están formados por dos pares de estrellas binarias que orbitan entre sí a gran distancia, mientras que los sistemas 3+1 como este son más raros porque requieren un equilibrio gravitacional muy preciso para que la cuarta estrella no sea expulsada.

Fotometría espacial de TESS

Para hacer el estudio, el equipo manejó las observaciones de la nave espacial de la Nasa Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) junto con datos terrestres obtenidos de varios observatorios para identificar el sistema estelar cuádruple de tipo 3+1 más compacto conocido hasta la fecha.

TIC 120362137 consta de tres estrellas internas confinadas dentro de un área de tamaño comparable a la órbita de Mercurio alrededor del Sol. La estrella exterior tiene un alcance más amplio, orbitando a una distancia algo menor que la de Júpiter respecto al Sol.

Y las tres estrellas más internas son más masivas y calientes que el Sol, mientras que el componente más externo es de tipo solar, detalla el estudio.

A partir de estos datos, los autores realizaron simulaciones para modelar la posible evolución del sistema y sugieren que es probable que este termine su vida como un par de enanas blancas en aproximadamente 9.39 mil millones de años, tras la fusión de las cuatro estrellas originales.

Para los autores, estos hallazgos ofrecen una visión detallada del comportamiento dinámico de los sistemas estelares compactos.

En declaraciones a EFE, Ignasi Ribas, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), comenta que, aunque no se trata de un hallazgo ‘revolucionario’, es el sistema más compacto encontrado hasta la fecha.

El trabajo da cuenta de un sistema de cuatro estrellas jerárquico, “con tres estrellas en órbitas más cercanas, dos de ellas muy muy cercanas, con un periodo orbital de un par de días, otra de cincuenta, y otra de mil días de periodo, y todas elipsan y se ven”, comenta Ribas a EFE.

“Es un sistema curioso que nos dará información sobre cómo se forman los sistemas múltiples y nos permitirá aprender más sobre la física estelar”, añade el investigador catalán quien no ha participado en el estudio.

Además, aunque el hallazgo no es “revolucionario”, se trata de un estudio “muy bonito” que aporta datos “bellísimos”. “Que la naturaleza forme estos sistemas múltiples es simplemente increíble”.