En la academia persisten sesgos en la evaluación de las mujeres y más…

Análisis El panel “Mujeres y niñas en las ciencias: miradas que transforman aulas y espacios de investigación” se llevó a cabo en el C3. (UNAM)

La participación femenina, especialmente en las áreas de ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM o STEM, por sus siglas en inglés), sigue siendo baja, subrayó la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU), Norma Blazquez Graf.

Persisten estereotipos de género que impiden que niñas y mujeres se desarrollen en estas, y provocan que las adolescentes abandonen sus trayectorias, expresó.

En el panel “Mujeres y niñas en las ciencias: miradas que transforman aulas y espacios de investigación”, la también investigadora y exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, dijo:

Aunque hay avances, se registran brechas salariales, sesgos en la evaluación académica y escasa presencia en puestos de liderazgo; sigue la segregación horizontal y vertical, es decir, aunque ya llegamos no nos distribuimos de manera homogénea en todas las áreas del conocimiento, ni tenemos la posibilidad de llegar a los puestos de alta decisión.

Ello se debe, por ejemplo, a estereotipos y roles de género, discriminación y otras formas de exclusión o desigual distribución del trabajo de cuidados, precisó.

En la UNAM, expuso Blazquez Graf, la población estudiantil femenina total es de 52 por ciento, pero en el área de físico-matemáticas e ingenierías alcanza apenas 32 por ciento (2025).

A nivel posgrado el panorama “se ve igual”. En maestría y doctorado los porcentajes en la matrícula total han subido; sin embargo, la distribución por áreas de conocimiento se mantiene no homogénea, añadió en la sesión moderada por la investigadora del Instituto de Energías Renovables, Julia Tagüeña Parga.

EMERGENCIA NACIONAL.

Al comentar la ponencia, la vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Telma Castro Romero, alertó que el embarazo adolescente en México (2024) continúa como emergencia nacional y un reto de derechos humanos, con aproximadamente 92 mil nacimientos registrados de madres de 10 a 17 años. “Este fenómeno perpetúa la pobreza, y limita las oportunidades educativas y laborales para las jóvenes”.

En el auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad, la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático mencionó que la Universidad Nacional ofrece aproximadamente 50 licenciaturas y 20 posgrados que “llevan a la ciencia”.

De acuerdo con la responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias, Tatiana Fiordelisio Coll, cuando participan más mujeres se modifica quién hace la ciencia y los problemas que se consideran prioritarios, así como la manera en que se diseñan las soluciones.

Un ejemplo es el desarrollo de un biosensor portátil para la detección temprana del virus del papiloma humano, creado por ella y su equipo de personas expertas. Ello establece que la innovación científica puede ser una herramienta para replantear la relación entre conocimiento, sociedad y los problemas de género, y de cómo es posible ir del laboratorio a la vida cotidiana integrando ciencia, tecnología y contexto social, acotó.

Al referirse a las acciones universitarias para la igualdad de género y participación de las mujeres en CTIM, el director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la CIGU, Rubén Hernández Duarte, explicó que se puso en marcha el programa de Mentorías Feministas para la Iniciación Científica en la UNAM con la meta de crear interés por esos campos del conocimiento y plantear una transformación de las estructuras, reglas y desigualdades internas de la ciencia.

ACTIVIDADES CULTURALES POR 8M.

Este mes de marzo, la programación de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M). La Dirección de Música de la UNAM organiza las Jornadas de mujeres en la música, una programación que articula conciertos, reflexiones y proyectos de investigación sonora.

Dentro de la temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), que celebra su 90 aniversario, se presentará el programa Mujeres solistas de la OFUNAM, bajo la dirección de Ligia Amadio. El concierto reúne repertorio que abarca del Barroco al siglo XX, con obras de Antonio Vivaldi, Cécile Chaminade y Eduardo Angulo, interpretadas por solistas de la propia orquesta, y se presentará el 14 y 15 de marzo, a las 8 y 12 pm, respectivamente, en la Sala Nezahualcóyotl.

El Museo Universitario del Chopo presentará el ciclo Cancioneras indóciles, comenzando con la multiinstrumentista, compositora y cantante Flor Amargo, el sábado 7 de marzo a las 7 pm. El recital forma parte de un ciclo dedicado a voces femeninas de la escena contemporánea que exploran la canción como forma de expresión colectiva.

La danza ocupará un lugar destacado con obras que exploran el cuerpo como espacio de experiencia social y simbólica.

De ciertas ciudades, dirigida por Alejandra Ramírez, se presentará el 13, 14 y 15 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias con una propuesta coreográfica sobre la fragmentación de la vida urbana. En paralelo, Dinámicas Blandas: SLIME, de Julia Barrios, ofrecerá funciones los mismos días en el Salón de Danza, con una investigación escénica sobre la materialidad y la percepción corporal.

El Taller Coreográfico de la UNAM (TCUINAM) participará con el programa Creadoras en el tiempo el 13 de marzo a las 12:30 pm en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, dedicado a coreógrafas del repertorio histórico de la compañía. Posteriormente se presentará el Homenaje a Margarita Contreras el 27 de marzo en el mismo recinto y los días 22 y 29 en la Sala Miguel Covarrubias, con obras emblemáticas de la coreógrafa.

Como experiencia formativa, el proyecto Cuerpo-Rebozo: fertilidad del descanso ofrecerá un taller el 12 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias y una charla performática el 13 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina. La propuesta retoma prácticas corporales comunitarias vinculadas al cuidado y al descanso como dimensión política.

Por su parte, Libros UNAM entregará, en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI), 300 volúmenes, de 53 títulos, a 19 bibliotecas de las 42 que tienen colecciones violeta en las distintas entidades y dependencias universitarias. La colección incluye libros que buscan consolidar la reflexión y el diálogo y contribuyen a transformar las relaciones de género, combatir estereotipos y fomentar una cultura de paz e inclusión en la comunidad universitaria.

Libros UNAM también organiza la sesión de escucha Casarse aquí y ahora. Basada en La brecha de Mercedes Valdivieso, de la colección Vindictas. Novela y memoria, con la participación de Sarahy Huesca, Dalia Quinto e Iza Akbál, el 12 de marzo, en la Librería Jaime García Terrés.

En el ámbito cinematográfico, el 7 de marzo, a las 5 pm, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario se proyectará Montreal, querida, de Xiaodan He, seguida de una conversación con la directora. La película aborda el deseo, la migración y la identidad desde la experiencia de una mujer china en Canadá.

La programación incluye también la presentación performática de la coreógrafa puertorriqueña Kianí Del Valle el 21 de marzo a las 6 pm en Casa del Lago, una propuesta escénica que integra movimiento, dramaturgia y tecnologías contemporáneas.

La conmemoración se amplía a los medios universitarios. TV UNAM transmitirá la serie Vindictas y ciclos cinematográficos dedicados a actrices y documentales sobre experiencias femeninas en distintos contextos históricos. Radio UNAM difundirá durante marzo la serie de cápsulas Somos nosotras. Mujeres uniendo fuerzas, centrada en testimonios intergeneracionales.

Finalmente, el diálogo académico digital se suma con el encuentro Virginia Woolf y La señora Dalloway, donde Margo Glantz y Paloma Vidal recorren los derroteros de la obra de la utora británica y resaltan su vigenica en el terreno político global y en el íntimo, sobre todo en cuanto a la experiencia femenina, la sexual y la muerte. Será transmitido el 11 y el 18 de marzo a las 5:30 pm por el canal de Cultura en Directo de YouTube.