Vocación y Servicio en el Sur, Universidad Anáhuac México inaugura Campus Tlalpan

La excelencia no es perfección técnica aislada, es competencia puesta al servicio de la dignidad humana; el saber es camino de servicio, no instrumento de dominio —

Anáhuac Campus Tlalpan El nuevo Campus es un proyecto que trasciende la expansión física para consolidarse como un compromiso con la formación humana y social. (Gerardo González Acosta)

La Universidad Anáhuac México inauguró su nuevo campus Tlalpan, enfocado primordialmente en el área de la salud y el compromiso social.

El rector Cipriano Sánchez García informó que este espacio formará líderes humanos bajo la metáfora del cedro, para priorizar el servicio a los demás sobre el simple éxito profesional.

En el acto inaugural ante la Alcaldesa en Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández; María Minerva Nava Amaya, subdirectora de Calidad Académica de la Escuela de Salud Pública de México, y Alberto José Simán Dada, presidente de la Junta de Gobierno, universitaria, directores de facultades y funcionarios de la institución, el rector resaltó el alcance social del nuevo campus.

Explicó que es un proyecto que trasciende la expansión física para consolidarse como un compromiso con la formación humana y social.

Cipriano Sánchez expuso una visión educativa arraigada en la ética que busca poner el conocimiento al servicio del bien común, especialmente en el ámbito de la salud humana.

Afirmó que la nueva sede de la Anáhuac México es definida por tres vocaciones fundamentales; la formación de profesionales técnicos con vocación de servicio, la capacitación continua, y la atención clínica directa a la comunidad.

“Este espacio busca transformar el saber en un acto de dignidad y solidaridad; esta apertura representa un momento histórico para la institución, consolida su misión de formar líderes de acción positiva en el sur de la Ciudad de México”, señaló.

El rector utilizó la imagen de los cedros que custodian el campus como una parábola de la vida universitaria.

Lo escuchaban atentos los asistentes que llenaron el auditorio; explicó que, al igual que este árbol, la Universidad debe tener raíces profundas en el estudio y la búsqueda de la verdad para poder elevarse y servir a los demás sin perder contacto con la realidad, y entregando un buen fruto.

Sánchez García afirmó que el saber no debe ser un instrumento de dominio o autosuficiencia, sino un camino de servicio.

Anáhuac Campus Tlalpan El éxito de la Universidad Anáhuac México no se mide por sus instalaciones, sino por el bien que sus egresados generan en la vida de los demás, dijo el Rector Cipriano Sánchez Garcia. (Gerardo González Acosta)

“En el campo de la salud, la formación técnica y la formación humana son inseparables, definiendo la excelencia no como una perfección técnica aislada, sino como la competencia puesta al servicio de la dignidad humana”, comentó.

El rector dijo que el éxito de la Universidad Anáhuac México no se mide por sus instalaciones, sino por el bien que sus egresados generan en la vida de los demás. Enseguida reveló ejemplos concretos del impacto social que generará el nuevo campus, como la atención odontológica a niños que no pueden costearla o la rehabilitación física y la oportunidad educativa para adultos mayores.

Finalmente, llamó a la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández y a los vecinos de Toriello Guerra, Tlalpan, para que “se apropien de la Universidad, a que la usen, cuídenla y háganla parte de su historia”; y reafirmó que la institución busca responder a las urgencias de salud de esa zona de la ciudad, venciendo al mal con el bien.

Alianza en Tiempos de Egoismo

Anáhuac Tlalpan Osorio La alcaldesa en Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, dijo que las palabras del Rector son un bálsamo en tiempos de egoísmo y competencia desmedida. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández, de Morena, resaltó en su mensaje la importancia de la llegada del tercer campus de la Universidad Anáhuac a su demarcación.

Coincidió con la parábola del Cedro expresada por el rector, afirmó que “el conocimiento y el servicio público no tienen finalidad si no sirven a los demás, especialmente a los más necesitados; las palabras del rector son un bálsamo en tiempos de egoísmo y competencia desmedida”.

Subrayó lo que llamó “coincidencia de visiones” entre la Univseridad Anáhuac y su gobierno, en cuanto al servicio social y la salud.

La funcionaria describió a Tlalpan como la Alcaldía más grande territorialmente y la cuarta en densidad poblacional en la CDMX, marcada por fuertes desigualdades sociales.

Osorio Hernández resaltó que, mientras algunas zonas tienen recursos para salud privada, otras carecen de servicios básicos, por lo que la labor social de la Universidad es fundamental para reducir estas brechas.

Resaltó que Tlalpan alberga la zona de hospitales más importante de América Latina e informó que su gobierno ya colabora con institutos de tercer nivel en jornadas comunitarias y ferias de salud, por lo que ve en la Universidad Anáhuac un aliado estratégico para garantizar el derecho a la salud de la población a través de sus consultorios y servicios.

La alcaldesa reveló que trabajará en colaboración con la Universidad y los institutos de salud en temas de movilidad, servicios públicos y ordenamiento de la zona para facilitar la operación del campus y el bienestar de los vecinos.

Finalmente, mostró su sorpresa ante la magnitud de las nuevas instalaciones y dijo que, a diferencia del edificio anterior, este campus tiene una gran capacidad de recepción para la comunidad y los servicios que ofrece.

Presente entre los asistentes, Don Jorge, un vecino de la colonia donde quedó asentado el nuevo Campus, quien señaló que esta apertura es un evento que lo esperanza y también a su comunidad.

Vocación y Servicio en el Sur, Universidad Anáhuac México inaugura Campus Tlalpan