Alianza histórica Papalote y Gobierno de Morelos revoluciona educación de 180 mil estudiantes

Papalote Morelos La magia de Papalote reside en la conexión intergeneracional que genera entre padres, hijos, tíos y abuelos durante cada una de las visitas. (Papalote )

Papalote Museo del Niño y el Gobierno de Morelos consolidaron este viernes una alianza sin precedentes para revolucionar el aprendizaje infantil, informó la directora general del Museo, Alejandra Cervantes Mascareño.

Durante una entrevista exclusiva a Crónica, explicó que este convenio estratégico fortalecerá la formaciónintegral de miles de estudiantes a través del juego, la estética y la creatividad.

Cervantes Mascareño formalizó este vínculo jurídico con la secretaria de Educación de Morelos, Carla Herrera, con la visión de que la educación artística sea convertida en el eje central del desarrollo cognitivoen la entidad.

Esta colaboración permitirá que más de 180 mil estudiantes morelenses accedan a herramientas pedagógicas innovadoras que complementen la instrucción que reciben en las aulas.

“Se trata de un esfuerzo conjunto para potenciar el talento de la niñez morelense a través de experiencias profundamente significativas”, expresó.

Añadió que el convenio firmado “garantiza que el museo sea un aliado estratégico de la Secretaría de Educación Pública, para expandir el alcance de los programas educativos a todos los rincones del estado de Morelos”.

Refugio de Arte frente a Saturación Digital

La sede del museo en Cuernavaca, con 17 años de historia, mantiene el ADN artístico que la diferencia de otros espacios tecnológicos; su ubicación en el antiguo Casino de la Selva le otorga una carga cultural y pictórica singular y único.

El museo, rodeado de murales históricos, utiliza las artes visuales como un vehículo para fomentar la libre expresión de los niños.

Alejandra Cervantes explicó al reportero que la creatividad es el canal ideal para que los menores manifiesten sus inquietudes y emociones.

Dijo que una de las experiencias más icónicas es la famosa "cama de clavos“, la cual está situada en una recreación de la habitación del pintor Van Gogh; la propuesta fusiona la física con la historia del arte, para un aprendizaje lúdico, dinámico y estético.

Indicó que el compromiso del museo trasciende las técnicas tradicionales, se enfoca hoy en la Inteligencia Emocional como una columna vertebral de la enseñanza moderna.

Tras la pandemia, es vital enseñar a los niños a nombrar, reconocer y validar sus propios emociones cotidianas.

El Papalote es posicionado así como un “espacio de vanguardia donde los adultos también aprenden a acompañar el desarrollo emocional de los más pequeños; este enfoque humanista impulsa que las nuevas generaciones crezcan en ambientes de seguridad, confianza y pleno autoconocimiento”, indicó.

Papalote Morelos Salud Emocional El Papalote enfoca hoy la Inteligencia Emocional como una columna vertebral de la enseñanza moderna en sus recintos. (Papalote)

Cervantes Mascareño reveló que la visión a futuro es ambiciosa, con proyectos específicos para los años 2027 y 2028 centrados exclusivamente en la salud mental infantil.

Dijo que busca que “Papalote sea un referente nacional en la prevención y atención del bienestar emocional desde la infancia”; más allá de lo académico, el museo funciona como un pulmón educativo que fortalece el tejido social y la identidad de la comunidad.

Es un espacio vivo donde se recupera la atención plena, lejos de la saturación de las pantallas digitales y la vida convencional.

“La magia de Papalote reside en la conexión intergeneracional que genera entre padres, hijos, tíos y abuelos durante cada una de las visitas”, detalló.

Dijo que estos momentos de calidad son “infinitamente más significativos que cualquier conocimiento técnico que el niño pueda adquirir”.

Hombres y Mujeres, Juntos en 8M

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la directora del museo recordí que su misión es formar niñas que sueñen en grande y cuenten con los vehículos necesarios para triunfar.

Cervantes Mascareño mostró su visión inclusiva y resaltó que el 8 de marzo también es una oportunidad para formar niños varones responsables, conscientes y respetuosos de la igualdad de género.

La meta es que hombres y mujeres avancen juntos, de la mano, en los ámbitos familiar, profesional y social.

Recordó que el museo incentiva activamente la participación de las niñas en áreas de ciencia, tecnología y arte para impulsar las oportunidades existentes e inspirar a las futuras líderes con modelos a seguir y herramientas ilimitables de aprendizaje.

Semana Santa, llamado a Desintoxicación Digital

Ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, Cervantes Marcareño invitó a las familias a viviruna necesaria desintoxicación digital en sus instalaciones.

Afirmó que la programación especial para este periodo promete momentos de diversión que guardarán para siempre los niños, jóvenes y adultos en la memoria familiar.

Explicó que los interesados en asistir al museo pueden planificar su visita y adquirir boletos a través del sitio web oficial, para asegurar su lugar; “la oferta cultural de Cuernavaca y Chapultepec está lista para recibir a quienes buscan aprender con una gran sonrisa”.

Finalmente señaló que la filosofía del Papalote permanece clara; “aquello que se descubre jugando y con alegría, jamás se olvida”.

Morelos y Papalote trabajan desde un nuevo capítulo donde el arte es el puente hacia un futuro más brillante.

Alianza histórica Papalote y Gobierno de Morelos revoluciona educación de 180 mil estudiantes