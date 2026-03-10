March Mammal Madness; catorce años de aprender jugando

Inecol Fig 1. Logotipo de MMM2026.

Al cine también han llegado otras batallas épicas, como las libradas entre anacondas y cocodrilos – si bien estos contrincantes son un poco menos mitológicos que una señora de varias cabezas que retoñan cuando se las cortas o una iguana superdotada, digamos que los guiones cinematográficos no han sido muy cercanos a la realidad biológica de los combatientes…

¿Pero si usáramos a estos animales como punto de partida para, con base en información científica válida, hacer predicciones de quién ganaría una confrontación en la vida real? Si consideráramos que ambos, el cocodrilo y la anaconda, son reptiles que pueden moverse como el rayo para atrapar a sus presas, podríamos predecir que empatarían en un concurso de ver quién sorprende a quién con un mordisco. Pero si tomáramos en cuenta que la serpiente puede aguantar la respiración mucho más rato que el lagarto, esta sería una enorme ventaja si se pelearan en un cuerpo de agua. Aunque si el combate fuera en tierra firme, quizás las poderosas patas del cocodrilo harían la diferencia en un cuerpo a cuerpo… Pero mientras que una contienda deportiva siempre implica un enfrentamiento, entre animales reales no necesariamente es así: al medirse, uno o ambos contrincantes pueden desescalar el conflicto pues consideran que no vale la pena el pleito – ¿qué tal que la anaconda se acaba de comer un capibara y prefiere dedicarse a digerirlo que a pelearse con el cocodrilo y arriesgarse a un mordisco? Para poder hacer una quiniela lo más acertada posible, podríamos buscar la información más actualizada disponible sobre los contrincantes: cuáles son sus rasgos distintivos, de qué tamaño son, qué temperamento y armas tienen, en qué biomas viven, de qué se alimentan, etcétera. Y esta información la buscaríamos de fuentes confiables y actualizadas: los artículos científicos detallando los últimos avances sobre la biología, ecología, comportamiento, evolución, fisiología y otros detalles interesantes que podrían inclinar la balanza a la hora de un enfrentamiento – todo mezclado con chistes y una buena dosis de cultura pop. Y para que el público pudiera informarse sobre los contendientes antes de la competencia y tener más elementos para apoyar a un contendiente en particular, preparamos y publicamos unas tarjetas informativas (fichas técnicas) disponibles para todo mundo.

Inecol Fig. 2. Programa de enfrentamientos (fixture) de March Mammal Madness 2026. Disponible en https://libguides.asu.edu/ld.php?content_id=79927757 (Arturo)

Justamente eso es lo que hacemos en marzo de cada año en March Mammal Madness, un torneo imaginario que este año llega a su catorceava temporada. El certamen dura más o menos un mes e incluye una reñida competencia entre 64 bichos de todos tamaños y colores – parecido a la competencia “Locura de Marzo” (March madness) del baloncesto colegial en los Estados Unidos, donde año tras año se miden los equipos para ganar el título del campeón nacional de primera división – de ahí el nombre del certamen animal. Iniciando en 2013 con 64 competidores mamíferos (por eso el nombre, pues mammal es mamífero en inglés), el elefante se coronó campeón absoluto del MMM2013 al derrotar al jabalí verrugoso; habiendo ambos dejado atrás a destacados competidores como el tigre, el capibara, el perezoso o el demonio de Tasmania. Después de algunos años, para abarcar más adaptaciones, rasgos y ecosistemas distintos, invitamos a competir a otros bichos no mamíferos, de modo que, por ejemplo, en la justa de este año contamos con la entusiasta participación de, entre muchos otros, el himri mesopotámico (un pez), el piojo de los libros, el moho, o el papiro, en franca competencia con el león, la vaca marina de Steller, el oso andino o el quebrantahuesos. Para todos y cada uno de estos atletas, preparamos tarjetas informativas que te apoyarán para decidir quién es el más apto para llegar a la gran final de tras haber triunfado en sus Divisiones: Leyendas literarias, Mamíferos monetarios, Qué bestias y La extinción es para siempre…

Inecol Fig 3. Tarjeta informativa sobre la vaca marina de Steller, de la División La extinción es para siempre de MMM2026.

Todo empezó en 2013, cuando Katie Hinde decidió subir el nivel de las competencias que abundaban en el internet tipo “Top 10” de los animales más simpáticos o más lindos del mundo. Desde su Laboratorio de Lactancia Comparativa, Katie organizó un primer torneo de 64 participantes que inició con una batalla imaginaria entre una rata topo desnuda y un tití de vientre rojo; la contienda se convirtió en un éxito del internet, con colegas expertos y público en general participando activamente para seguir el torneo hasta el emocionante final. Y ante tan entusiasta respuesta, MMM se convirtió en un evento anual… En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 empezó a cerrar espacios y limitar actividades, Alejandra Núñez de la Mora empezó a traducir los materiales de MMM a español, para ampliar su alcance; Miguel Rubio Godoy se unió al equipo de traducción un poco después. Ahora, en 2026, más de 8000 educadores usan el material de MMM es sus clases y alcanzan a 800’000+ alumnos; y de éstos, 1000 educadores solicitan el material en español o en ambos idiomas, español e inglés. A la fecha, hay jugadores de más de 80 países, incluyendo México, participando en el torneo MMM.

Los jugadores pueden descargar de manera gratuita el programa de enfrentamientos (fixture) y todos los materiales de March Mammal Madness en el portal LibGuide de la Universidad Estatal de Arizona, estudiar las tarjetas informativas de los competidores y hacer sus predicciones (quinielas), y seguir el desarrollo de la justa durante el mes de marzo. El torneo MMM y todos los materiales asociados al mismo son un recurso educativo gratuito que cada año creamos docenas de biólogos, artistas, bibliotecarias, conservacionistas y educadores. Jugar MMM puede desencadenar una curiosidad de por vida acerca de los animales, y es una manera divertida de aprender acerca de sus roles en los ecosistemas, su historia evolutiva y los retos de conservación que enfrentan.

¿Y ustedes, quién creen que gane en MMM2026?

Para mayor información: https://libguides.asu.edu/MarchMammalMadness

1 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)

3 Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad Veracruzana

3 Arizona State University, EUA