Lluvia de estrellas Xi Hercúlidas: horario, cómo y dónde verla en México

La lluvia de estrellas Xi Hercúlidas (XHE) será uno de los eventos astronómicos destacados de marzo y podrá apreciarse en México siempre que el cielo esté despejado. Su máxima actividad se espera el 12 de marzo de 2026, aunque el fenómeno permanecerá visible durante varios días antes y después de esa fecha.

¿A qué hora se podrá ver en México?

El mejor momento para observar esta lluvia de meteoros será antes de la medianoche, especialmente durante la noche del 11 al 12 de marzo. Esto se debe a que la Luna saldrá más tarde y su brillo podría dificultar la visibilidad de los meteoros durante la madrugada.

Aunque no es una lluvia muy intensa, podrías ver algunos destellos cruzando el cielo, sobre todo si el cielo está oscuro y despejado.

¿Dónde verla mejor en México?

Para aumentar las probabilidades de observarla:

Busca lugares alejados de la contaminación lumínica.

Evita zonas con edificios, anuncios o faroles.

Sitios rurales, montañas o desiertos son ideales.

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante 20-30 minutos.

No necesitas telescopio ni binoculares; se observa a simple vista mirando una zona amplia del cielo.