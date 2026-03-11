SNTE y Gobernación consolidan alianza por Bienestar y Dignidad de Mujeres Mexicanas

Como educadores y ciudadanos, reforzamos nuestra alianza con instituciones para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos sociales y políticos, señala Alfonso Cepeda —

El reconocimiento a las mujeres y la lucha por sus derechos es una tarea de todo el año, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Reiteró la solidaridad del Sindicato con la lucha que se libra en todo México a favor de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad sustantiva, el bienestar, la justicia, la inclusión y la paz.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Maestro dirigente consideró que se han dado pasos importantes en favor de las mujeres, uno de ellos el tener a la primera Presidenta de México.

“Aún falta mucho para alcanzar un verdadero desarrollo igualitario e incluyente; por eso, quienes integran el SNTE coinciden con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la lucha para hacer realidad la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a vivir con dignidad, sin discriminación y libres de todo tipo de violencias”, señaló.

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, añadió que con base en los principios del humanismo mexicano y los ideales del SNTE, es indispensable profundizar los esfuerzos para la efectiva igualdad de género.

Asegurar a las mujeres mexicanas, dijo, un horizonte de bienestar, prosperidad y seguridad, en donde ejerzan plenamente todos sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

“Como educadores, sindicalistas y ciudadanos, apoyados en la filosofía del humanismo mexicano, reforzaremos nuestra alianza estratégica con las instituciones de la República”, expresó el dirigente.

Cepeda Salas habló así en el encuentro con trabajadoras de la educación, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien pronunció la conferencia “Derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. Avances y desafíos en México”.

En su intervención la funcionaria dijo que “hoy las luchas de nuestras abuelas y las exigencias de nuestras hijas convergen en un solo liderazgo: el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Añadió que “tuvieron que pasar más de dos siglos; más de 200 años, para que el máximo poder de este país tuviera por fin voz y rostro de mujer; hoy estamos demostrando al mundo el peso de nuestro liderazgo, de la mano de una de las jefas de Estado más escuchadas y respetadas a nivel global”.

La titular de la Segob comentó que México entró a una nueva era de verdadera transformación de la vida pública, que se hace codo a codo “con hombres como el Maestro Alfonso Cepeda, que entienden que la igualdad es una exigencia democrática y es un distingo del Magisterio nacional”.

La conferencia fue seguida vía internet por 120 mil trabajadores de la educación y presencialmente por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, y secretarias generales de distintas secciones sindicales en el país.

Presentes también Maestras de las secciones 9, 10, 11, 36, 60 y 61, encabezadas por sus respectivos dirigentes; y diputadas federales, entre ellas, Sonia Rincón Chanona, integrante de la Comisión de Educación del SNTE.

