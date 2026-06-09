Misión Artemis III: conoce a los cuatro astronautas que viajarán a la Luna

Artemis III Conoce a los cuatro astronautas que viajarán a la Luna (EFE)

La NASA hizo oficial el anuncio de los cuatro astronautas que conformarán la tripulación de la misión Artemis III, programada para despegar en 2027.

Este viaje, impulsado por el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, representa una fase fundamental dentro del programa espacial al poner a prueba las maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita con módulos comerciales para el aterrizaje humano, sentando las bases técnicas para los futuros alunizajes contemplados a partir de Artemis IV.

¿Quiénes son los cuatro astronautas de la misión Artemis III?

El equipo principal de este nuevo paso para la humanidad estará liderado por:

Randy Bresnik, el comandante estadounidense, coronel retirado del Cuerpo de Marines y veterano de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Luca Parmitano, siendo el primer hombre europeo, principalmente desde Italia, con el puesto de piloto, será ocupado, integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA) que hace historia con su tercera asignación de vuelo espacial.

Frank Rubio con el puesto de especialista de misión, médico militar de origen salvadoreño que ostenta el récord estadounidense de más días consecutivos en el espacio.

Andre Douglas, ingeniero que realizará su debut en una misión orbital. Asimismo, la agencia designó al coronel Bob Hines como el astronauta de respaldo para el grupo.

La NASA proyecta el lanzamiento de la histórica misión Artemis III para el año 2027

La agencia espacial presenta a la tripulación que probará los sistemas de acoplamiento en órbita terrestre durante 2027. Por lo que está en planes el lanzamiento a principios y mediados del mismo año, mencionando también que será desde el Centro Espacial Kennedy, que está ubicado en Florida.

Durante la presentación coordinada desde el Centro Espacial Johnson en Houston, las autoridades espaciales destacaron que Artemis III operará como una campaña de múltiples lanzamientos altamente coordinados y en un periodo corto.

El éxito en las complejas evaluaciones técnicas de su infraestructura y el acoplamiento de sus naves son requisitos indispensables para consolidar de forma sostenida el posterior retorno de los seres humanos a la superficie lunar en los próximos años.

Aunque se planea que Artemis III sea una clave esencial para futuras misiones, por el momento solo serán prácticas y no un alunizaje como tal.