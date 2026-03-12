Anáhuac México convoca a nuevo liderazgo nacional; fin de caudillos y surgimiento del servicio ético

El liderazgo auténtico no es el logro personal; si no ponemos nuestra capacidad al servicio del prójimo, no somos líderes, somos narcisistas, señala Cipriano Sánchez —

Anáhuac Cumbre de Jóvenes Líderes La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes reunió a estudiantes, empresarios, activistas, atletas, y servidores públicos convocados por la Universidad Anahuac. (Gerardo González Acosta)

Con una convocatoria que superó los 2 mil asistentes provenientes de diferentes países y escuelas, la Universidad Anáhuac México fue sede de la primera edición en territorio nacional de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes (CIJL).

El encuentro fue consolidado como la plataforma de liderazgo juvenil más influyente de Iberoamérica, y estableció el mandato claro para las nuevas generaciones; poner fin de la era de los caudillos mesiánicos y el surgimiento de líderes que usen su talento con vocación de servicio.

En un entorno global condicionado por la incertidumbre económica y el desgaste de las figuras de autoridad tradicionales, la CIJL fue presentada como un foro académico y un centro de operaciones para agentes de cambio.

El objetivo central fue profesionalizar el ímpetu juvenil, para transformar el talento individual en herramientas colectivas para enfrentar los desafíos estructurales que aquejan a las sociedades contemporáneas.

Anáhuac Cumbre de Jóvenes Líderes La Cumbre inicio con un despliegue de talento artístico de los estudiantes de la Universidad Anahuac, con una calidad excelsa en la ejecución. (Gerardo González Acosta)

La jornada inició temprano en el Centro Cultural de la institución, con una presentación artística de elevada calidad, implementada por estudiantes de la Universidad Anáhuac, del mismo nivel y rigor técnico logrados en los espectáculos musicales que presentan los artistas profesionales en foros privados.

La Cumbre reunió a una diversidad de perfiles que incluyó a estudiantes, empresarios, atletas de alto rendimiento y activistas sociales.

La estructura del evento permitió un intercambio bidireccional entre líderes consolidados y talentos emergentes, que eliminó la brecha generacional para priorizar la transferencia de experiencia y la adopción de nuevas visiones disruptivas.

Más allá del diálogo, la Cumbre fomentó la creación de redes de cooperación nacional y regional.

Este enfoque busca que los jóvenes identifiquen problemáticas, y articulen soluciones escalables a través de la colaboración interdisciplinaria.

La gratuidad del evento fue determinante para garantizar la pluralidad, permitió la integración de perfiles de diversos estratos sociales y orígenes geográficos.

Desarrollar Nuevos Liderazgos en México

Anáhuac Cumbre de Jóvenes Líderes El liderazgo auténtico no es el logro personal; si no ponemos nuestra capacidad al servicio del prójimo, no somos líderes, somos narcisistas, dijo el Rector Cipriano Sánchez. (Gerardo González Acosta)

En su mensaje inaugural, el Dr. Cipriano Sánchez, Rector de la Universidad Anáhuac México, y el emprendedor argentino Leandro Viotto Romano, director de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, lanzaron un desafío directo a los cientos de jóvenes presentes reunidos en el Centro Cultural de la institución.

“No se trata solo de ocupar espacios de poder, sino de rescatar la política, el servicio público, las empresas y los empleos, de las patologías psiquiátricas y la mediocridad que han degradado la convivencia social”, señaló Viotto.

Más que un evento académico, la cumbre fue transformada en un llamado a la "acción positiva como blindaje ético ante la violencia, el desencanto y la indiferencia social.

Al utilizar una analogía de su serie preferida, El Señor de los Anillos, el rector Cipriano Sánchez recordó que “nadie elige los tiempos que le toca vivir, guerras, pandemias o crisis política y de seguridad, pero sí la forma en que decidimos actuar en ellos”.

Añadió que “el liderazgo auténtico no es el logro personal; si no ponemos nuestra capacidad al servicio del prójimo, no somos líderes, somos narcisistas", advirtió.

Esta distinción es vital en una era donde la imagen suele confundirse con el impacto real.

Para la Universidad Anáhuac, el "Líder de Acción Positiva" es aquel capaz de comprender la complejidad de la realidad contemporánea sin perder el sentido humano.

El Rector exhortó a los jóvenes a no ser meros receptores de información, sino generadores de conversaciones que transformen proyectos en realidades concretas.

“Sean líderes, sirvan; sirvan a México, sean grandes personas, Dios les bendiga”, concluyó, y marcó el tono de una jornada centrada en el valor de los actos sobre las palabras, del ser humano sobre el tener.

Crisis de los Inhábiles, Espejismo del poder

Anáhuac Cumbre de Jóvenes Líderes Leandro Viotto Romano, creador de la Cumbre, criticó la forma en cómo las empresas, gobiernos, y sociedades, descomponen el mundo por el mal liderazgo. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, Leandro Viotto Romano, creador de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, ofreció un discurso directo y sin concesiones sobre la degradación de las dirigencias políticas, empresariales, y sociales actuales.

Con una crítica inteligente, afirmó que el mundo se resquebraja porque ha sido y es administrado por personas más cercanas a patologías que a la capacidad técnica o espiritual necesaria.

“Ya vendrán otros y los harán mejores“, expresó Viotto, y subrayó que la mediocridad actual hace parecer buenos a los líderes del pasado por simple contraste.

Viotto compartió anécdotas de liderazgos truncados por la falta de honestidad, recordando que el poder sin valores es una ruta directa a la ruina personal y familiar.

Alertó a la juventud mexicana, hoy principal fuerza electoral, sobre el “riesgo de ser seducidos por dogmas radicales y fanatismos que apelan a las emociones por encima de la razón”.

Añadió que “los fanatismos son para cobardes; dejen de pelear por políticos y debatan ideas", exhortó a los asistentes.

Meritocracia, el Valor de la Duda

Uno de los puntos más expresados de la cumbre fue la defensa de la meritocracia como herramienta de igualdad.

Viotto Romano recordó que una sociedad progresa cuando sabe que el esfuerzo tiene recompensa.

En un mundo de nepotismo y contactos, “el mérito es el regalo espiritual más grande que un individuo puede darse a sí mismo”.

Sin embargo, advirtió que para que este esfuerzo rinda frutos, la juventud debe recuperar la capacidad de dudar.

“Si la juventud no tiene la capacidad de dudar, significa que no está pensando“, afirmó.

El cuestionamiento a las propias convicciones es, según el ponente, la base del crecimiento intelectual; llamó a integrar la experiencia de los adultos con el entusiasmo joven, rechazando la soberbia generacional.

“El cambio no es sinónimo de avance si no se cuenta con la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino”, expresó con emoción en su voz.

Vínculos Afectivos y la Familia, verdadero Éxito

Viotto Romano aterrizó posteriormente el concepto de éxito ante una realidad ineludible, la finitud de la vida.

“Ante la inminencia de la muerte, los trajes de diseñador y las cenas de lujo pierden trascendencia; el único empleo redituable que no se deprecia con el tiempo es la familia”, manifestó.

Añadió que “el éxito lo define quién te agarra la mano cuando te estés yendo”, reflexionó e invitó a los líderes en formación a establecer prioridades claras.

Criticó la "falsa ilusión de acción" que generan las redes sociales, donde un mensaje de protesta puede paralizar la verdadera transformación física de la realidad.

“El optimismo real, dijo, es el del inconforme que alza la voz y actúa, no el del bien pensante que calla para no incomodar”, indicó.

La cumbre cerró con un mandato claro para los asistentes: tengan el coraje de elegir sus valores y no se rindan ante las críticas, porque el mundo necesita valientes que den el primer paso.

