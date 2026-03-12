Investigan el aumento acelerado del lirio acuático

Alga invasora El monitoreo satelital identificó que la planta ocupa el 70 por ciento de la presa Endhó. (UAM)

El crecimiento exponencial del lirio acuático constituye uno de los desafíos de mayor complejidad para su control ante las condiciones climáticas actuales; el calor extremo figura como un elemento que potencializa la propagación de la especie, consideró el Óscar Olvera Neria, doctor en Ciencias e Ingeniería, Materiales de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el seminario Monitoreo Satelital y Evaluación de Intervenciones para el control del Lirio Acuático en la Presa Endhó (2019-2026), se constató que la dificultad de este fenómeno radica en que se convierte en el hábitat adecuado para el mosco Culex. Esta especie actúa como vector de padecimientos como el virus del Nilo Occidental, filariasis linfática, encefalitis viral y la malaria aviar. Para evitar el contagio en la zona, la población restringe su acceso después de las seis de la tarde, pues la acumulación de insectos evidencia un riesgo elevado.

Ubicada en Tula y Tepetitlán, Hidalgo, la presa almacena aguas residuales de la Ciudad de México, Estado de México y el territorio hidalguense. Indicó que la concentración de nitrógeno, fósforo y carga orgánica ha provocado la infestación de esta planta invasora, la cual flota sobre tallos que se extienden de forma horizontal hasta entrelazarse en islas flotantes.

Olvera Neria coordina las labores de indagación basadas en la vigilancia satelital de la especie para identificar los factores que provocan su incremento apresurado. Los reportes indican que el cuerpo de agua posee una superficie de 1,260 hectáreas y mantiene un nivel constante de líquido que equivale al 25 % de su tamaño.

Las imágenes espectrales fueron procesadas mediante un plan desarrollado en una plataforma especializada con el fin de revisar 500 fotografías generadas desde el 2017 por Sentinel, de la Agencia Espacial Europea (ESA), organismo que monitorea la Tierra en relación a la vegetación, uso de suelo, costas, océanos, atmósferas, hielo, entre otros, de forma gratuita.

El estudio registró que la proliferación se mantuvo estable hasta el 2024 con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de Hidalgo, mediante programas de recolección y trituración.

A pesar de los esfuerzos, durante el 2025 se alcanzó el máximo histórico de ocupación al cubrir el 70 % del reservorio. Se determinó que el calor extremo derivado del cambio climático es un factor determinante en este proceso.

El especialista concluyó que, si bien la naturaleza posee capacidad de recuperación, la restauración de un ecosistema requiere la intervención humana. Por ello, la vinculación entre la UAM y el estado de Hidalgo busca proponer mecanismos de solución a estas problemáticas ecológicas.

El Seminario se llevó a cabo en modalidad mixta y fue organizado por el Área de Química Aplicada, integrada al Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.