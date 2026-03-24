Santander impulsa talento universitario con becas de excelencia 2026 por 2 mdp

Las becas de excelencia apoyan estudios, transforman vidas y consolidan el futuro del talento mexicano en un entorno global competitivo, señala Arturo Cherbowski —

Banco Santander Becas Cada año las Becas Santander dan un apoyo único de 100 mil pesos a 20 alumnos destacados en educación superior. (Banco Santan)

Para impulsar a estudiantes universitarios con alto desempeño en el país a través de apoyos por 2 millones de pesos, Banco Santander México lanzó la tercera edición de la Beca Santander de Excelencia Académica 2026.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, informó que serán otorgados 20 apoyos económicos únicos de 100 mil pesos a estudiantes que cursen educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado en instituciones públicas o privadas en México.

Reveló que con esta nueva convocatoria, el programa alcanza una inversión acumulada de 6 millones de pesos en tres años, con beneficio para 60 estudiantes destacados.

“Eso consolida a Santander como uno de los principales impulsores privados del talento universitario de excelencia en México”, afirmó.

Cherbowski Lask añadió que “las becas de excelencia son de las más esperadas cada año porque dan un apoyo único de 100 mil pesos a 20 alumnos destacados en educación superior, que marca una diferencia para sus estudios con un impacto transformador en sus vidas”.

¿Cómo ganarse una beca?

Explicó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de instituciones públicas y privadas, sean o no clientes de Santander, que cursen estudios técnicos, licenciatura, maestría o doctorado; cuenten con un promedio mínimo de 8.8, y hayan completado al menos el 30 por ciento de los créditos de su plan académico.

Dijo que el proceso de inscripción estará abierto hasta el 13 de abril de 2026 y los interesados podrán registrarse haciendo click en este enlace .

Cherbowski Lask indicó que los resultados serán publicados el 30 de junio de 2026 y la entrega del apoyo económico será realizada a través de la cuenta personal de los beneficiarios en Santander Open Academy.

“Con esta tercera edición, Banco Santander reafirma su liderazgo en el impulso a la educación superior en México, y fortalece la competitividad del talento nacional frente a los desafíos de un entorno cada vez más exigente y globalizado”, finalizó.

Santander impulsa talento universitario con becas de excelencia 2026 por 2 mdp