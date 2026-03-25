CU de la UNAM aprueba creación de nueva licenciatura y más...

Consejo Universitario El CU tuvo una sesión ordinaria y una extraordinaria este 25 de abril. (UNAM)

El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó crear la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, la 134 que ofrecerá esta casa de estudios, a fin de formar profesionistas con una visión multidisciplinaria, a partir de la integración de conocimientos sólidos, científicos, tecnológicos y normativos de alto nivel para el diseño, formulación, evaluación y gestión de productos cosméticos innovadores, seguros, sostenibles y de calidad.

La nueva carrera, que se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, también promoverá la responsabilidad ética, el compromiso ambiental, la perspectiva de género, la diversidad cultural y la capacidad crítica, con el objetivo de responder a las exigencias del mercado global y a las regulaciones nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria cosmética.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico, la formación de profesionistas en el ramo representa una ventana de oportunidad, pues México ocupa el segundo mercado latinoamericano de más peso en el sector de la cosmética y la perfumería (solo detrás de Brasil) y el quinto productor mundial (después de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania).

El proyecto de creación indica también que el valor del mercado mexicano de este sector alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7 por ciento del producto interno bruto manufacturero. Además, que esta industria genera más de 250 mil empleos directos e indirectos, y que durante el tercer trimestre de 2024 se reportaron 22 mil 700 personas ocupadas en la elaboración de artículos farmacéuticos y cosméticos, según datos de la Secretaría de Economía.

Nuestro país también posee una ubicación geográfica estratégica que favorece su alta biodiversidad y facilita su vinculación directa con los mercados de América del Norte y Centroamérica, los cuales constituyen los principales destinos de exportación.

Se proyecta que la primera generación de esta licenciatura esté conformada por aproximadamente 20 alumnas y alumnos. Será de ingreso directo; se impartirá en el sistema escolarizado, en la modalidad presencial; tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

SUAyED EN LA FENO.

El pleno del CU también aprobó establecer el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) para favorecer el desarrollo de programas académicos en las modalidades abierta, a distancia y mixta, así como para extender la posibilidad de los servicios del sistema en educación continua, posgrado y para estudiantes del sistema escolarizado.

El proyecto de establecimiento detalla que la consolidación de este sistema responde a una necesidad estructural de ampliar el acceso a la educación superior, profesionalizar al personal de enfermería en servicio activo y dar continuidad a una tradición académica de casi cinco décadas, que ha demostrado eficacia, pertinencia y alto impacto social.

DINEROS.

El pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó la Cuenta Anual 2025, que ascendió a 60 mil 135.9 millones de pesos, de los cuales se canalizaron 36 mil 232 millones de pesos a Docencia, que equivalen al 61.1 por ciento. De ellos, 28 mil 213 millones fueron para el nivel superior, en el que se atiende a 265 mil 957 estudiantes, y en posgrado a 33 mil 851 personas.

Para la educación media superior se asignaron ocho mil 19 millones de pesos. En ese nivel se tiene una matrícula de 106 mil 97 alumnas y alumnos, de esos, 34 mil 303 fueron de primer ingreso.

A Investigación -que comprende 36 institutos, 13 centros y 14 programas universitarios- se dedicaron 15 mil 681.7 millones de pesos -26.4 por ciento-. Se obtuvieron 11 mil 829 productos de investigación.

En el caso de Extensión Universitaria se destinaron cuatro mil 412.6 millones de pesos -7.5 por ciento- para atender 27 museos y 18 recintos históricos que albergaron 75 exposiciones y 11 mil 236 actividades que atendieron una audiencia de dos millones de asistentes presenciales y a distancia.

A Gestión Institucional correspondieron dos mil 987.3 millones de pesos. Este gasto, que incluye planeación, servicios administrativos, apoyo a la comunidad, normatividad, vigilancia y fiscalización se mantuvo sin exceder el cinco por ciento.

Además, se dedicaron 822 mil 305 pesos a costos y gastos de la tienda de autoservicio.

JUNTA DE GOBIERNO.

En sesión extraordinaria, el Consejo Universitario (CU) de la UNAM aprobó modificar el artículo 13 del Estatuto General, relacionado con la integración y renovación de la Junta de Gobierno.

El dictamen señala que el Consejo cuidará la adecuada representación de las áreas de conocimiento en las cuales se encuentra organizada la Universidad Nacional, a través de sus Consejos Académicos de Área, e incorporará al menos a una persona que preste, de manera activa, servicios docentes en el bachillerato.

Igualmente, considerará a tres personas que no tengan nombramiento académico de tiempo completo. En cada designación, la Secretaría del CU convocará a la comunidad universitaria a la presentación de candidaturas al área de conocimiento representada por aquel Consejo Académico de Área que cuente con menos representantes en la Junta de Gobierno.