José Eduardo Méndez Delgado, investigador de la UNAM, gana el Premio Princesa de Girona Internacional 2026

Premio. El anuncio del premio a José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM. (UNAM)

Por sus contribuciones al estudio de la física y química de las nebulosas ionizadas en el universo, José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, fue proclamado ganador del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría de Investigación, en ceremonia presidida hoy por el rey de España, Felipe VI, en Alcalá de Henares.

Este galardón -cuya ceremonia de entrega será encabezada por la familia real de España, el 14 de julio, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona- reconoce a jóvenes talentos de hasta 35 años con trayectorias destacadas con alto potencial de innovación.

“Me siento muy contento. En la UNAM no somos una liga menor, no estamos compitiendo a escala regional, estamos contribuyendo al conocimiento humano de manera global, nos ubicamos en la frontera de la ciencia”, aseguró en entrevista.

Actualmente, el científico –especializado en física y química del medio interestelar– indaga las nebulosas ionizadas, ya que a partir de su composición química se puede entender la historia de la formación y evolución de las galaxias.

“Utilizamos la química del gas como una especie de señal arqueológica que nos permite saber cuántas estrellas nacieron y murieron en un determinado punto del universo”, explicó el universitario quien nació en Morelia, Michoacán, en 1994, e inició su carrera de investigador como ayudante asociado de Manuel Peimbert en el IA.

Encontrar nuestro origen

Con estas piezas de información reconstruimos el pasado. Vamos entendiendo mejor nuestro lugar y origen en el universo. A final de cuentas los elementos químicos que nos constituyen como seres humanos, son también parte de este, subrayó el creador del proyecto internacional DEep Spectra of Ionized REgions Database, base de datos sin precedentes para analizar estadísticamente la física asociada a las líneas de emisión más débiles de nebulosas ionizadas.

A decir del experto, el premio lo motiva demasiado pues deja ver que hay gente interesada en el desarrollo de esa línea de investigación, que es relevante en lo que trabajan y puede tener un impacto en colaboradores de la región y gente del resto del mundo.

Y añadió: “El calcio de nuestros huesos o el oxígeno que respiramos son elementos que se formaron inevitablemente en alguna estrella en el universo. Al buscar a través de la química el origen y la evolución de las galaxias, también estamos encontrándonos con nuestro propio origen. Creo que este estudio tiene una parte muy importante para la ciencia, pero también es una parte muy importante para la filosofía del ser humano”.

En su trabajo cotidiano, Méndez Delgado y sus colaboradores apuntan sus telescopios a esas nebulosas y reciben la luz que de ellas emana, la cual está bien constituida por los elementos presentes en el gas.

Cuando pasamos la luz a través de nuestro telescopio podemos detectar transiciones de los átomos que están en esa nebulosa; a través de saber cuán intensa es la luz en estas transiciones podemos determinar las propiedades del gas: cuán denso es, cuán caliente está y también qué composición química tiene con respecto a los elementos, detalló.

Al astrofísico –seleccionado entre más de 220 postulantes para cursar el Máster en Astrofísica en la Universidad de La Laguna (España) con una beca única de la Fundación Carolina, institución española que impulsó su candidatura al premio- le interesan los elementos más pesados de la tabla periódica porque estos solamente se formaron después del Big Bang y permiten trazar la historia evolutiva del universo.

José Eduardo Méndez obtuvo en 2018 una de las prestigiosas plazas de “astrofísico residente” del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde desarrolló su tesis doctoral con mención cum laude.