Encuentran fósil que revela los orígenes de los simios

Simios. En este trabajo en ‘Science’, Shorouq Al-Ashqar y sus colaboradores del MUVP describen un fósil de simio recientemente identificado, descubierto en la región de Wadi Moghra, en el norte de Egipto.

Un fósil de simio recientemente descubierto en el norte de Egipto está transformando la comprensión de la evolución temprana de los hominoideos, según investigadores del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad Mansoura (MUVP) de Egipto.

El hallazgo, publicado en ‘Science’ sugiere que los ancestros más cercanos de los simios modernos podrían haber surgido en el norte de África, fuera de las regiones tradicionalmente estudiadas del este de África. “Los hallazgos confirman que los paleontólogos podrían haber estado buscando ancestros hominoideos en el lugar equivocado”, escriben David Alba y Júlia Arias-Martorell, del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont, Universitat de Barcelona (España) en un artículo de opinión relacionado.

Con una antigüedad de entre 17 y 18 millones de años, la nueva especie, Masripithecus, representa la relación hominoide conocida más cercana al linaje que, en última instancia, dio origen a todos los simios actuales, incluidos los humanos.

Hoy en día, se acepta ampliamente que los primeros simios (hominoideos basales) se originaron en Afro-Arabia durante el Oligoceno, hace más de 25 millones de años, y se diversificaron allí antes de extenderse a Eurasia hace aproximadamente entre 14 y 16 millones de años, durante el Mioceno. Sin embargo, el origen de los simios modernos (el grupo que incluye a todas las especies vivas y a su último ancestro común) sigue siendo incierto, ya que los fósiles de este período son escasos, están muy dispersos y son difíciles de interpretar.

Esta incertidumbre se ve agravada por el registro fósil irregular en África, donde los descubrimientos se han concentrado en solo unas pocas regiones, dejando gran parte del área de distribución potencial de los simios del Mioceno sin explorar.

En este trabajo en ‘Science’, Shorouq Al-Ashqar y sus colaboradores del MUVP describen un fósil de simio recientemente identificado, descubierto en la región de Wadi Moghra, en el norte de Egipto, que vivió hace aproximadamente 17-18 millones de años.

Según los autores, esta nueva especie, denominada Masripithecus moghraensis, contribuye a nuestra comprensión de la diversidad y evolución de los simios primitivos en un momento crucial en el que Afro-Arabia se conectaba con Eurasia, lo que permitió la dispersión de especies fuera de África.

Para determinar la posición de esta especie en el árbol evolutivo humano, los investigadores emplearon un enfoque bayesiano moderno de datación de puntas, que incorpora tanto rasgos anatómicos como edades fósiles para estimar relaciones y tiempos de divergencia.

Su análisis sugiere que Masripithecus representa el hominoide basal más estrechamente relacionado con el linaje que, en última instancia, dio origen a todos los simios actuales. Los autores argumentan que los hallazgos respaldan la idea de que los simios modernos podrían haberse originado en el norte de Afro-Arabia, el Levante o el Mediterráneo oriental.