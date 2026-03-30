Desarrollan innovación terapéutica contra la hipertensión

Contra la hipertensión La tecnología no pretende sustituir el suministro del medicamento, sino que el paciente tenga mejor apego a su tratamiento y de manera cómoda. (UNAM)

Con el propósito de contar con una alternativa terapéutica menos invasiva y confortable para el tratamiento de la presión arterial alta (hipertensión), en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán desarrollan un sistema transdérmico biodegradable elaborado con base en zeina (proteína del maíz) para generar un arreglo de microagujas y un parche transdérmico cargados con amlodipino (fármaco antihipertensivo).

Los investigadores universitarios crean esta alternativa ecológicamente amigable, más económica y eficiente, con mayor biodisponibilidad del fármaco y menos reacciones adversas, gracias a su biocompatibilidad, biodegrabadilidad y capacidad para formar películas resistentes que controlan la liberación del fármaco, explicaron en entrevista José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar.

Ambos especialistas del Laboratorio 12: Sistemas transdérmicos de esa entidad académica señalaron que se trata de dos formas farmacéuticas tópicas/transdérmicas: un parche transdérmico y un arreglo de microagujas con polímeros biodegradables para administrar antihipertensivos.

No pretenden sustituir el suministro del medicamento, sino que el paciente tenga mejor apego a su tratamiento de manera cómoda. Por ejemplo, en una crisis hipertensiva se puede colocar en la piel para evitar las tomas tan continuas que sugiere la dosis oral y con ello reducir el riesgo de los picos en la presión arterial que pudieran presentarse, producto de la falta de apego al tratamiento, puntualizó Omar Rodrigo Guadarrama.

De acuerdo con pruebas realizadas en especímenes de laboratorio, acotó, en cuanto se coloca el parche se libera del polímero el fármaco de manera constante y prolongada, y lo difunde a través de la epidermis hasta llegar al torrente sanguíneo, lo que evita el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales.

José Juan Escobar comentó: “sabemos que los fármacos curan una patología; sin embargo, tienen asociadas diferentes reacciones adversas”. Y recordó que con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023 casi 30 por ciento de la población adulta mexicana vive con hipertensión arterial, y 43 por ciento lo desconoce.

Lo anterior porque nunca se la monitorean, tampoco acuden al médico, y si lo hacen es porque la patología está avanzada; es ahí cuando se enteran de que son hipertensos, una afección que venía de años atrás, resaltó.

Asimismo, Ensanut señala que en México la mayor prevalencia de hipertensión se registra en la región central y los hombres presentan más riesgo de padecerla, pues las mujeres -hasta antes de la menopausia- están protegidas por los estrógenos. Sin embargo, luego de esa etapa la situación se iguala, incluso rebasan el porcentaje de personas hipertensas.

La hipertensión arterial, enfermedad crónica silenciosa, es la principal causa de muerte en el orbe. “La Organización Mundial de la Salud indica que uno de cada tres habitantes la padece, lo que implica que se trata de un problema de salud pública”, puntualizó.

El equipo de investigación ha realizado ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos para demostrar que los microarreglos y el parche tienen las características adecuadas de funcionamiento; además de las pruebas in vivo en modelo de laboratorio.

Los investigadores detallaron que esta innovación -que forma parte del proyecto PAPIIT IG 200726-, como cualquier sistema transdérmico, permeabiliza la piel a través de microagujas (promotor químico de penetración transdérmica) o parche que contienen el fármaco. Se pretende que la cantidad de este dure al menos una semana.