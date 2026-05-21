Segunda Luna llena de mayo 2026: ¿Cuándo se verá la Luna Azul? (Independient)

El cielo nocturno de México se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de 2026. La llamada Luna Azul podrá observarse durante los últimos días de mayo y coincidirá con una microluna, un evento poco frecuente que ya ha despertado interés entre aficionados de la astronomía y observadores del firmamento.

Aunque su nombre suele generar confusión, la Luna Azul no cambia de color. Este fenómeno ocurre cuando se registran dos lunas llenas dentro de un mismo mes, una situación que solo sucede cada dos o tres años debido a la duración del ciclo lunar.

¿Cuándo se verá la Luna Azul en México?

La segunda luna llena de mayo podrá verse la noche del domingo 31 de mayo de 2026 en distintas regiones de México. Durante el evento, la Luna aparecerá cerca de Antares, una estrella rojiza ubicada en la constelación de Escorpio, antes de desplazarse hacia Ofiuco.

El fenómeno coincidirá además con una microluna, lo que significa que el satélite natural se verá ligeramente más pequeño de lo habitual debido a su distancia con la Tierra.

Especialistas señalan que este tipo de eventos astronómicos no ocurre todos los años, por lo que se espera gran interés entre quienes disfrutan de la observación nocturna.

¿Qué es la Luna Azul y por qué ocurre?

La Luna Azul es el nombre que recibe la segunda luna llena registrada dentro de un mismo mes calendario. El término no está relacionado con un cambio de color en el satélite natural.

Este fenómeno ocurre porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, una cifra ligeramente menor a la duración de la mayoría de los meses. Como resultado, en algunas ocasiones pueden presentarse dos lunas llenas en un mismo periodo mensual.

En mayo de 2026, la primera luna llena ocurrió el día 1 y fue conocida como Luna de Flores. Por ello, el plenilunio del 31 de mayo recibe la clasificación especial de Luna Azul.

Recomendaciones para observar mejor el fenómeno

La buena noticia para quienes quieran disfrutar de la Luna Azul es que no será necesario contar con telescopios o equipo especializado.

Entre las principales recomendaciones para observar mejor el fenómeno destacan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, elegir espacios abiertos y procurar cielos despejados.

También se recomienda utilizar binoculares, cámaras con zoom óptico o lentes telefoto para obtener mejores imágenes del evento astronómico.

La combinación entre Luna Azul y microluna convertirá la noche del 31 de mayo en una de las más atractivas para la observación astronómica en México durante este año.