Artemis II observa y fotografía la cara oculta de la Luna

"Dark side of the Moon" Tomada el sábado, la imagen fue publicada por la NASA el domingo. (NASA)

La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que está por llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Este domingo los astronautas han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas la tarde del 6 de abril cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

ENTREVISTA.

Un día antes, los astronautas de la misión Artemis II adelantaron en entrevista algunos detalles del suceso con el canal estadounidense NBC.

En la entrevista, que el periodista de NBC afirmó como la realizada “a mayor distancia en la historia”, la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que flotaba por la nave Orión.

“Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, expresó.

“Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro”, manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

En la entrevista, que se realizó a unos 287.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta, al señalar que han perdido la noción del tiempo.

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

“El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”, manifestó el canadiense.

“Sinceramente, es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca”, indicaron.

La tripulación ahora se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas), desde donde el canal NBC hizo la entrevista.

La NASA enfatizó que están construyendo “sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo”.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

CÁMARAS.

El éxito de la misión Artemis II depende, en gran medida, de las más de 30 cámaras de última tecnología que lleva la nave Orión para capturar las imágenes nunca antes vistas.

La cápsula espacial transporta 32 cámaras y dispositivos —una cifra que incluye cualquier instrumento con una lente capaz de capturar fotos o vídeo—, ubicados tanto en el interior como en el exterior de la nave.

“Estos sistemas brindan soporte a la ingeniería, la navegación, el monitoreo de la tripulación y una variedad de actividades de divulgación y de ciencia lunar”, detalló la NASA en un comunicado.

Quince cámaras están montadas directamente en la nave espacial, mientras que 17 son cámaras portátiles operadas por la tripulación (compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen), que ya ha compartido varias imágenes de la Tierra, la Luna, y varias ‘selfis’ de la cápsula Orión.

En una de las primeras fotografías lograda por Wiseman, que se ha convertido en viral, se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17 hace más de medio siglo.