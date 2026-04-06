Jugar también puede curar: lo que los videojuegos revelan sobre el cerebro después de un ictus

Videojuegos de celular (MESSALA CIULLA)

Reaprender a moverse después de un ictus (derrame cerebral) es lento, repetitivo, y a veces frustrante. Por ello, no sorprende que hasta la mitad de los pacientes abandonen la rehabilitación en el primer año.

En ese contexto, los videojuegos han empezado a colarse como una alternativa inesperada como herramienta terapéutica pues si el ejercicio aburre, quizá hacerlo más entretenido cambie algo. Lo que no estaba tan claro era si ese cambio realmente ocurre en el cerebro de una persona que sobrevivió a un ictus.

Ante esto, un estudio reciente pudo resolver que sí: en el experimento un grupo de pacientes y otro de personas sanas realizaron exactamente el mismo movimiento de subir y bajar la muñeca la diferencia estaba en cómo se presentaba. En un caso, ese movimiento controlaba un coche volador que recolectaba monedas, con gráficos, sonido y recompensas visibles. En el otro, solo movía un punto azul sobre un fondo negro, sin estímulos, sin narrativa y sin nada que lo hiciera “sentirse” como un juego.

A primera vista todos los pacientes obtuvieron puntuaciones casi perfectas en ambos ejercicios, y si uno se quedara solo con eso, pensaría que da igual cómo se diseñe la actividad pero cuando se les preguntó cómo se sentían, encontraron algo interesante: para ellos, todo era más demandante que para las personas sanas.

Con electroencefalografía (EGG), los investigadores pudieron ver algo que por sí mismo, el puntaje no alcanza a captar: en el juego del coche volador, los cerebros de los pacientes sí entraban en un estado de atención activa, con señales claras de esfuerzo cognitivo, por otro lado, en el ejercicio sin estímulos, ese patrón prácticamente desaparecía. El movimiento seguía ahí, pero el cerebro no estaba igual de involucrado.

Cuando el juego se volvió más difícil —más obstáculos, más velocidad—, uno esperaría que el cerebro también se activara más y de hecho, en las personas sanas eso ocurre, pero en los pacientes con ictus, no. Aunque se movían más rápido y percibían mayor dificultad, su actividad cerebral no aumentaba de forma significativa.

Ahí es donde encontraron un hallazgo clave, no es lo mismo la carga de una tarea que el esfuerzo que una persona decide invertir en ella. Es decir, puedes hacer un ejercicio más difícil, pero si no hay motivación, el cerebro no se engancha, y eso es lo que cambia un entorno de juego bien construido.

Lo que empuja al cerebro a participar de otra manera no es solo el movimiento, son los colores, el sonido, la sensación de progreso, la recompensa inmediata, la idea de que hay algo que “lograr”. Así, el cerebro no hace las cosas porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo.

Uno de los hallazgos más útiles es que el puntaje no sirve como indicador confiable en estos casos. Los pacientes pueden alcanzar resultados altos aunque su nivel de compromiso sea distinto, o pueden rendir menos cuando el juego se complica aunque estén esforzándose más. El EEG, en cambio, sí es confiable porque mide directamente ese estado mental.

Los investigadores plantean que, en el futuro, esto podría cambiar cómo se diseñan las terapias, poder ajustar los ejercicios en tiempo real según el nivel de activación del cerebro, encontrar ese punto donde la persona no está ni aburrida ni saturada, sino completamente metida en lo que hace. Ese estado —el de estar inmerso, concentrado, casi sin notar el esfuerzo— es lo que muchos llaman “flujo”. Esto, en rehabilitación, podría ser la diferencia entre seguir… o abandonar.

Durante mucho tiempo, hacer los ejercicios más “divertidos” pudo parecer un detalle secundario, casi estético pero este estudio sugiere que ahí está una parte central del tratamiento.

Este texto está basado en el estudio “Make it fun but keep it simple: EEG reveals the impact of easy yet engaging games for stroke rehabilitation”, de Cardis et al., fue publicado en el Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, abril 2026