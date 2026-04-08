Rector de la UDLAP presenta su informe 2025 – 2026 en el que destaca consolidación académica y crecimiento institucional

Derbez Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. (UDLAP)

El doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó su informe de actividades 2025 – 2026 en el que destacó los principales avances que tuvo la institución académica durante este año en los ejes estratégicos de: prestigio académico, posicionamiento institucional, vinculación con la sociedad y empresas, estabilidad financiera, y fortalecimiento organizacional.

Ante los miembros del Consejo Académico, el Consejo Administrativo, el Consejo Empresarial, así como la comunidad universitaria, reunidos en el Aula Magna 1 y 2 del recién renovado tercer piso de la Biblioteca, el Dr. Derbez afirmó que “los resultados obtenidos durante el periodo 2025-2026 nos permiten ser optimistas respecto a nuestro futuro” y destacó que la Universidad de las Américas Puebla es “la única universidad que integra en su identidad los legados culturales de Mesoamérica y Europa” convirtiéndose en un puente educativo entre las naciones de América.

Asimismo, después de dar un resumen de todos los logros que la institución obtuvo durante el periodo 2025 – 2026, el Rector de la UDLAP finalizó su informe destacando que, con los ejes estratégicos, líneas de acción y acciones clave orientadas a fortalecer su impacto académico, social e institucional en un entorno global dinámico y competitivo, la Universidad de las Américas Puebla se proyecta hacia el futuro como una institución innovadora, humanista y socialmente responsable, capaz de formar egresados con pensamiento crítico, ética y vocación global, y de consolidarse como un referente académico en México y América Latina. “No les quepa duda, somos una institución sólida y prestigiosa”, subrayó con firmeza el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista.

INFORME DE ACTIVIDADES 2025 – 2026 DE ACUERDO CON LOS 5 EJES OBJETIVOS PRIORITARIOS

Prestigio académico

El prestigio académico de la Universidad de las Américas Puebla es el resultado de una visión institucional integral que articula excelencia docente, investigación con impacto, innovación educativa y una experiencia estudiantil de alta calidad.

Los principales resultados en este rubro fueron:

• Planta académica con altos niveles de formación profesional: 99% de su planta docente cuenta con estudios de posgrado, 80% con grado terminal.

• Incremento del 11 % la matrícula con 3,078 alumnos de nuevo ingreso, jóvenes que con la formación integral que reciben en la UDLAP se transforman de estudiantes a egresados de excelencia.

• El 51% de la planta académica de tiempo completo pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Prestigio institucional

La UDLAP consolidó su prestigio institucional mediante una combinación articulada de excelencia académica, liderazgo cultural, desempeño deportivo de alto nivel y una presencia sostenida en rankings, acreditaciones y espacios de proyección nacional e internacional.