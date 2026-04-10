Con Artemis II nos ha tocado vivir un momento histórico, será muy interesante lo que está por venir: Ana Cristina Olvera

Periodista y divulgadora científica Ana Cristina Olvera cubrió el lanzamiento tanto en medios como en sus redes sociales. (Cortesía)

Artemis II ha hecho historia como la misión que llevó de vuelta a representantes de la humanidad a una intrépida aventura espacial, así como lo hizo por primera vez su símil hace casi 60 años, cuando el Apolo 8 orbitó con su tripulación la órbita de la Luna, los cuatro tripulantes de la nueva misión vuelven con esa perspectiva única de una Tierra convulsa.

En un 2026 convulso, marcado por tensiones políticas, crisis globales y una sociedad hiperconectada, la humanidad vuelve a mirar hacia el mismo destino con la misión Artemis II. Una historia que se escribe en el espacio, pero que también se narra desde la Tierra, en tiempo real, por quienes la presencian de cerca.

Una de esas voces es la de Ana Cristina Olvera, periodista que cubrió el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, donde la experiencia trasciende cualquier relato técnico y se convierte en una vivencia profundamente humana. “El reloj fue implacable, no nos dio tregua a nadie”, refiere en entrevista para Ciencia por México. Su testimonio revela no sólo la magnitud del evento, sino la intensidad de vivirlo en primera línea, a pocos kilómetros del despegue.

Desde la explanada de prensa, el tiempo parecía comprimirse en ese enorme contador regresivo que domina el paisaje. “Yo quería que se atrasara por lo menos un día más para poder asimilarlo”, confiesa la periodista y divulgadora de la ciencia –colaboradora de la NASA en Español y conductora del programa Once Lab, de Canal Once–. Sin embargo, no hubo pausa. Como en los momentos históricos que marcan un antes y un después, el tiempo avanzó sin concesiones.

Lo que alguien elige llevar cuando sabe que puede no regresar dice más de esa persona que cualquier currículum.

Estos cuatro me rompieron el corazón. 🌙#ChismeCientífico #Artemis2 #NASA #Astronautas #ChismeEspacial pic.twitter.com/cd0Zo2NAOm — Ana Cristina OlveraP (@AnaC_Olvera) April 9, 2026

SILENCIO PREVIO AL RUGIDO.

Cubrir el lanzamiento de Artemis II desde el lugar de los hechos implica enfrentarse a una experiencia sensorial difícil de describir. El cohete Space Launch System —el más poderoso en operación actualmente— no solo representa un logro tecnológico, sino un símbolo del regreso de la humanidad a la exploración tripulada del espacio profundo.

Ana describe un momento particularmente impactante: el silencio previo al rugido. “Ves que el cohete se está lanzando, pero no escuchas nada”, explica. Esto ocurre porque el vehículo supera la velocidad del sonido, generando un desfase entre lo que se observa y lo que se escucha. “Es como si el universo se estuviera tomando una pausa”. La comunicadora describió los detalles de este suceso en la crónica “Artemis II: 40 minutos sin contacto con la Tierra para concentrarse en la Luna”, publicada en Animal Político.

Ese instante de suspensión se rompe con una vibración brutal. “Cuando llega el sonido y la vibración… es una emoción indescriptible”. A menos de cinco kilómetros de la histórica plataforma 39A, desde donde partieron algunas de las misiones más emblemáticas de la NASA, el cuerpo entero percibe el despegue.

Pero más allá del espectáculo físico, hay una dimensión emocional y simbólica: “Estás viviendo un momento histórico, un momento que no se va a repetir”. La periodista insiste en que no se trata sólo de tecnología o ciencia, sino de lo que significa para la humanidad dar este paso.

Su presencia en el sitio no es menor. En una era dominada por transmisiones digitales, la cobertura presencial aporta una dimensión insustituible: contexto, sensibilidad y humanidad. Estar ahí implica captar lo intangible, lo que no se transmite en una pantalla.

Lanzamiento Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy el pasado 1 de abril. (NASA)

UNA MISIÓN MÁS FEMENINA.

Uno de los aspectos más significativos de Artemis II es la presencia femenina en roles clave, tanto dentro como fuera de la misión. La participación de Christina Koch en la tripulación marca un hito en la historia de la exploración espacial.

“Ver a una mujer que va a la Luna lo es todo para las próximas generaciones”, asegura Olvera. Sin embargo, también subraya que este avance, aunque importante, aún es insuficiente. “Solo alrededor del diez por ciento de las personas que han viajado al espacio son mujeres. Es increíble que siga siendo así”.

La diferencia, explica, no es solo numérica, sino también cualitativa. “Se nota muchísimo la presencia de mujeres en puestos de liderazgo… todo funciona de manera más serena, enfocada y profunda”. En contraste con las misiones del pasado —que describe como actos de demostración de poder—, Artemis II representa una exploración más reflexiva.

Incluso dentro del Centro de Control de Misión, se ha integrado por primera vez un “escritorio de ciencia”, lo que refleja un cambio en las prioridades. Sin embargo, Ana va más allá: “Yo más bien le llamaría una misión filosófica”.

Para ella, el verdadero valor de enviar humanos a la Luna no radica únicamente en los datos recolectados, sino en la experiencia humana. “Es enviar a personas a vivir algo que ninguna máquina puede experimentar”. En este sentido, la misión abre una nueva dimensión: entender qué significa ser humano frente a lo desconocido.

Astronauta que hace historia Christina Koch es la primera mujer en hacer un viaje espacial tan largo. (NASA)

UN POCO DE ESPERANZA.

En un contexto global marcado por la incertidumbre, Artemis II también representa una oportunidad para recuperar la perspectiva. “Estos viajes nos sacan de lo cotidiano”, explica Ana Cristina. “Nos recuerdan quiénes somos y hasta dónde podemos llegar”.

Artemis II podría ser una de las misiones más seguidas y monitoreadas –quizá la más– por el público terrestre. Aunque el impacto mediático ha sido enorme, no ha estado exento de críticas, por lo que la periodista valora este fenómeno como parte de una nueva dinámica informativa: “Ahora todos tenemos derecho de réplica… es un ecosistema mucho más activo”. Esto permite medir con mayor precisión el pulso social, aunque también abre la puerta a la desinformación, agrega.

Aun así, hay un elemento que destaca por encima del ruido: el mensaje de los astronautas. “Son mensajes muy profundos que hablan de la Tierra, de la humanidad, de nuestra especie, temas que se nos escurren en la cotidianeidad”. Desde esa distancia simbólica —y literal—, la perspectiva cambia.

“Perdemos esta dimensión y sólo la podemos retomar cuando pasan este tipo de cosas. Pienso que los mensajes de los astronautas fueron muy claros en este sentido y espero que realmente las personas que estábamos tan desesperanzadas, tan hartas de todo lo que está sucediendo, de todo este bombardeo de cosas tan deprimentes, logremos tener un respiro gracias a la misión, gracias este cambio de perspectiva que nos han ofrecido estos humanos en el espacio”.

Ana Cristina Olvera confía en que esta misión pueda generar algo más que avances tecnológicos. “Tengo la esperanza en que más allá de convertirse en una nueva competencia, sea un incentivo para que los humanos tengamos otro objetivo que nos una. Tengo una esperanza de que de que esto funcione así. (…) Entonces, me fascina que nos haya tocado vivir este momento de la historia y creo que será muy interesante lo que está por venir”.

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