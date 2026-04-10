IPN presenta exposiciones culturales que abordan ciencia, arte y medio ambiente

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantiene una oferta activa de exposiciones culturales abiertas al público en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, con el objetivo de acercar el arte y la ciencia a la comunidad estudiantil y a la población en general.

Dentro de su cartelera reciente destaca la exposición “Agua Soy, de Tierra Somos”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la importancia del agua y los recursos naturales en la vida del planeta. A través de contenido científico y artístico, la muestra explica cómo elementos como el agua, el suelo y la energía permiten el desarrollo de los seres vivos, al tiempo que advierte sobre los riesgos ambientales actuales como la contaminación, la deforestación y el cambio climático.

La exposición se presenta en el vestíbulo del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, uno de los espacios más importantes del IPN para la difusión cultural, donde regularmente se realizan actividades artísticas, científicas y académicas dirigidas a distintos públicos.

Además de esta muestra, el IPN ofrece una cartelera amplia de exposiciones a lo largo del año, las cuales forman parte de sus programas de difusión cultural. Estas iniciativas buscan enriquecer la formación integral de los estudiantes mediante el contacto con distintas expresiones artísticas, así como fomentar el pensamiento crítico y la sensibilidad social.

Las exposiciones organizadas por el instituto abarcan diversas temáticas, desde arte visual y patrimonio cultural, hasta ciencia y tecnología, lo que permite generar un vínculo entre el conocimiento académico y la cultura. Asimismo, muchas de estas actividades son de acceso libre, lo que facilita la participación del público en general.

En este sentido, el IPN ha consolidado su oferta cultural como un espacio de encuentro entre disciplinas, donde convergen la creatividad y la divulgación científica. A través de exposiciones itinerantes, talleres y eventos en sus distintas sedes, la institución promueve el acceso a la cultura como parte fundamental del desarrollo educativo.

Cabe destacar que estos espacios no solo exhiben obras o contenidos, sino que también funcionan como plataformas de reflexión sobre problemáticas actuales, como el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, temas presentes en varias de sus muestras recientes.

Con este tipo de actividades, el Instituto Politécnico Nacional reafirma su compromiso con la difusión cultural y el fortalecimiento del conocimiento, ofreciendo alternativas que combinan aprendizaje y expresión artística en beneficio de la sociedad.