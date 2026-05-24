Despertares 2026 marca pautas de madurez artística: Isaac Hernández

Isaac Hernández La duodécima edición de Despertares se presentará en el Auditorio Nacional el sábado 29 de agosto.

Continúan los preparativos para la gala de danza Despertares 2026 en el Auditorio Nacional y el aura de Isaac Hernández no es solo la de un bailarín que se presenta en casa, sino la de un arquitecto de experiencias que desafían las leyes de la gravedad y la resistencia humana.

El Premio Benois de la Danse se encuentra envuelto en planeaciones técnicas, gestiones finales y la extenuante preparación física que exige su programa dancístico del 29 de agosto, pero luce sereno y sonriente a través de la pantalla.

“Ha sido verdaderamente emocionante, incluso para el propio Yoann Bourgeois, porque estamos logrando algo que ni él mismo terminaba de creerse que fuera posible en este contexto”, comenta el bailarín y director artístico de Despertares.

En conversación a distancia con este diario, Isaac Hernández ahonda en el proceso de construcción de la escenografía diseñada por Yoann Bourgeois, para la pieza Approach 17. Opening (con el subtítulo The unreachable suspension point) que se presentará por primera vez en México.

Conlleva la complejidad de materiales específicos para trampolines y las medidas de seguridad correspondientes, además del reto logístico de trabajar con una escenografía que se pueda montar y desmontar en menos de 3 minutos.

“Toda la escenografía tiene muchísimos derechos de autor, entonces cualquier cambio que le hagamos, aunque sea un tipo de llantas y frenos para poder entrar y sacarlas rápido, tenemos que hacerlo de la mano de su equipo y tiene que estar autorizado. Entonces, es complejo, pero muy emocionante”, detalla.

De acuerdo con el director artístico y curador de la programación, en este espectáculo la continuidad y el ritmo son vitales, ya que al demorar un cambio de escena se pierde la energía hipnótica que buscan crear.

“Ya hemos logrado solucionar ese problema. Tengo pensado abrir la segunda parte del programa con esta pieza muy especial, que requiere un lugar específico en el programa. Vamos muy bien, me parece que lo más difícil han sido las camas elásticas”, sintetiza.

También adelanta su intención de presentar Approach 17. Opening en “algún espacio público de la ciudad”, para que más gente pueda conocerla. “Es increíble poder tener esa pieza en México, entonces quiero aprovecharla”.

“Estamos apenas trabajando con su equipo y también buscando en dónde, porque es todo un proceso para permisos, uso de espacios públicos, seguridad pública, etcétera, pero sí me interesa que sea posible, me gustaría probar por lo menos, que más gente después de Despertares pueda volverla a ver. Si no lo logramos, lo importante es tenerla en México”, añade.

EL RIESGO.

Por otra parte, para el fundador de la gala, además de ser una vitrina de expresión y técnica contemporánea, Despertares 2026 también marca pautas de madurez artística.

En esta ocasión en particular, Isaac Hernández asumirá una gran carga física sobre el escenario, a cargo de interpretar fragmentos de Carmen, Giselle y Otelo, así como la coreografía Sinatra Suite, creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov.

“Es gran reto, el director técnico me dice ‘te voy a poner un tanque de oxígeno para ti solo’ porque voy a estar en el escenario en la primera parte del programa, más de 30 minutos los bailaré yo”, explica.

Más allá de la dificultad, el bailarín se siente entusiasmado de “poder ofrecerse” de esa manera al público y retarse a sí mismo a la vez.

-¿Cuál consideras que es para ti el mayor reto y riesgo de estrenar en México?

“Es la pieza de Twyla Tharp”, responde sin rodeos. Hasta hace una semana y cacho, Isaac Hernández seguía en conversaciones con la coreógrafa para considerar recortar la pieza, hacer solo antes o después y pedir su criterio curatorial.

“Para que tenga coherencia en el ritmo del show, abro con esa pieza. Tomo un riesgo porque es una pieza un poco solemne, pasiva, pero después genera una atmósfera que se queda cierto tiempo en el público, entonces ¿cómo posicionas lo que sigue? Si la pongo al principio y el público llega tarde, se pierden una parte”, desglosa como una de las dificultades de la propuesta.

Como artista, lo más complicado es el estilo muy específico, pues se creó para Michael Baryshnikov en el punto más alto de su carrera.

“Él convirtió esta pieza en algo legendario, entonces la oportunidad de presentarla en México por primera vez es riesgo. El público recibe una nueva versión de mí que no han visto antes, mucho más madura, mucho más completa también, porque es una pieza que dura 15 minutos y tiene varios episodios”, ahonda.

Agrega que otro momento importante en Despertares 2026 será la participación de su hermano Esteban Hernández en el escenario.

“Va a bailar una pieza de un coreógrafo del San Francisco Ballet. Se ve muy poco, es muy virtuosa y podré ver a mi hermano bailarla”, expresa.

Entre los invitados que traerán creaciones originales, de estreno en México, sobresale la presentación de Kristian Mensa, conocido como Mr. Kriss, bailarín, ilustrador y artista visual de origen checo, que fusiona breakdance con danza experimental y contemporánea

Asimismo, Bayley Taps, bailarín originario de Nueva Zelanda y especialista en tap

dance, conocido por combinar en el tap la técnica y entretenimiento con movimientos de alto ritmo y teatralidad.

VE A VERLA.

La duodécima edición de Despertares se presentará en el Auditorio Nacional el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional.

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