Mundial 2026; Cultura capitalizará Infraestructura Museística ante Turismo Global

Hay que contar bien, museos en México viven proceso de revitalización colectiva gracias a incremento del 20 por ciento en asistencia, señala Claudia Curiel de Icaza —

Cultura México Ruta y Destino 2026 La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura inauguraron la exposición "México:ruta y destino", en el Munal. (Cultu)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México (SC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura(INBAL), inauguraron la exposición “México: ruta y destino”, que revisa la construcción visual del país como referente cultural y turístico en el siglo XX.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la SC, resaltó el robusto panorama museístico del país y la estrategia de difusión cultural que será implementada en ocasión de la próxima justa mundialista de fútbol.

Red de Museos y Crecimiento de Audiencias

La funcionaria informó que la institución cuenta con aproximadamente 185 museos distribuidos entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INBAL.

Calificó como éxito significativo la gestión de estos espacios, que entre 2024 y 2025 registraron un incremento de asistencia de alrededor del 20 por ciento en toda la red.

Este aumento es un indicador de un trabajo profundo en los contenidos, que realizan las direcciones de los museos en el país, y refleja un compromiso con el público que es quien finalmente otorga vida y sentido a la labor patrimonial de la institución.

Ante versiones que sugieren una baja en la afluencia, Curiel de Icaza afirmó que “hay que contar bien” porque los museos en México viven un proceso de revitalización gracias al trabajo colectivo.

Es que en la víspera, en ocasión del Día Internacional de los Museos el pasado 18 de mayo, la maestra Sandra Ontiveros Melgar, investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, advirtió que el músculo cultural del país coexiste con un debilitamiento presupuestal crónico.

Afirmó que la austeridad aplicada al sector museístico no produce eficiencia, sino un deterioro silencioso y una precariedad doméstica que cuestionan la existencia real de una política cultural nacional más allá de las cifras.

Estrategia Cultural y Mundial de Fútbol

Con la llegada de numerosos visitantes por el Mundial, la secretaria de Cultura explicó que la visión del gobierno no es “inventar el hilo negro, sino presumir la riqueza de las colecciones permanentes que ya posee el país”.

Dijo que el objetivo es realizar una revisión histórica de estas obras para mostrar al mundo cómo el arte y la imagen del turismo configuraron la identidad de México a lo largo del siglo XX.

Puesta en Valor del Patrimonio

Cultura México Ruta y Destino Las autoridades culturales recorren el núcleo temático Imaginarios, en la planta baja del Munal, muestra que reúne 380 piezas clave de la plástica del siglo XX y que estará vigente hasta 2027. (Cultura )

Explicó que en esta coyuntura la muestra exhibida en el Museo Nacional de Arte (Munal) busca revalorizar el patrimonio nacional a través de la restauración y exhibición de piezas emblemáticas.

“Un ejemplo central es la inauguración de “México, ruta y destino”, que incluye la restauración de obras clave como el mural de Miguel Covarrubias y paisajes de José María Velasco, los cuales históricamente proyectaron la fuerza del territorio mexicano en exposiciones internacionales”, detalló.

El proyecto exhibe el mural restaurado de Covarrubias, "Mapa de la producción de la República Mexicana“, rescatado tras el terremoto de 1985.

La secretaria Curiel de Icaza indicó que el Mundial tripartita de Fútbol es una oportunidad estratégica para que los visitantes redescubran la vocación de México como un destino cultural vivo y dinámico.

Cultura y Desarrollo

INBAL Alejandra de La Paz Alejandra de la Paz, titular del INBAL, invitó al público a redescubrir cómo el arte ha moldeado la imagen de México. (Cultura )

Durante la inauguración de la exposición "México, ruta y destino“, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, resaltó la importancia de la cultura y el patrimonio como ejes centrales para la proyección de México ante el mundo.

Dijo que la cultura preserva la memoria nacional, y funciona como una fuerza activa para el desarrollo social y un motor de experiencias para el turismo, que permite un encuentro directo con las múltiples identidades del país.

Mural de Miguel Covarrubias, Restaurado

Enseguida resaltó el trabajo técnico del en la restauración de la obra "Mapa de la producción de la República Mexicana“.

Explicó que esta pieza, retirada del Hotel del Prado tras el terremoto de 1985, es exhibida ahora en todo su esplendor y es integrada formalmente a la colección permanente del Museo Nacional de Arte (Munal).

Identidad yTransformación

Alejandra de la Paz invitó al público a redescubrir cómo el arte ha moldeado la imagen de México, presentándolo como un destino cultural vivo y dinámico en constante transformación, capaz de fortalecer el diálogo entre las comunidades locales y los visitantes.

Agradeció el trabajo curatorial de Claudia Garay y el esfuerzo del equipo del Munal, que lidera Mireida Velázquez, para hacer posible la muestra que vincula el arte con la construcción del imaginario turístico nacional.

En su oportunidad la directora del Munal, Mireida Velázquez Torres, dijo que conocer la historia cultural deMéxico implica también “abordar muchas visualidades que habitan nuestra memoria colectiva y que fueron construidas, no solo desde la pintura, sino también desde la fotografía, la gráfica y los lenguajes modernos que dieron forma a la imaginación pública del siglo XX”.

Mosaico Cultural del País

Por su parte la curada de la exhibición, Claudia Garay, explicó que esta se enmarca en el contexto del Mundial Social 2026.

Dijo que abarca desde los años posteriores a la Revolución Mexicana hasta el denominado “Milagro mexicano”, periodo en el que el territorio se consolidó como un espacio de encuentro para creadores, pensadores y visitantes extranjeros atraídos por su riqueza cultural y sus transformaciones sociales.

“Mediante una amplia selección de alrededor de 380 obras y materiales, la propuesta curatorial analiza cómo distintas disciplinas artísticas participaron en la proyección de una identidad nacional dentro y fuera de México”, indicó.

Cultura Covarrubias Mapa de la Producción El mural Mapa de la producción de la República Mexicana, de Miguel Covarrubias, fue restaurado tras pasar más de 40 años bajo resguardo tras el sismo de 1985. (Cultura)

Relató que al entrar en la sala, Vistas de Puebla, recibe al público el único mural que sobrevive de Gerardo Murillo “Dr. Atl”; al salir la gente admira el Mapa de Producción de la República Mexicana (Rutas marítimas), de Miguel Covarrubias, obra dañada en el sismo de 1985 y restaurada por el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del INBAL, para la exposición y que se integra al acervo permanente del Munal.

Explicó que la exhibición ofrece lecturas transversales a través de cuatro núcleos temáticos; Imaginarios, centrado en las primeras descripciones visuales del territorio y su patrimonio; Rutas y destinos, dedicado a la expansión del turismo y la configuración de itinerarios culturales; Cuerpos turísticos, que reflexiona sobre la vestimenta y la diversidad como emblemas identitarios.

El último punto es Epílogo, que mediante el Mapa de Producción de la República Mexicana (rutas marítimas) de Miguel Covarrubias, muestra cómo los hoteles fungieron como un medio para difundir la imagen idílica del país.

Dijo que durante su recorrido, el público apreciará obras de Angelina Beloff, Vita Castro, Cordelia Urueta, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida, Gerardo Murillo, “Dr. Atl”, Jorge González Camarena y Alfonso X. Peña, entre otros.

“México: ruta y destino” estará abierta hasta el 14 de febrero de 2027, en las salas temporales ubicadas en la planta baja del Munal, en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

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