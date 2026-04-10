OSACAA: Observatorio Socioambiental Cuenca Alto Atoyac

Inecol. Figura 1. Modelo de articulación y fases de implementación del OSACAA. Fuente Arroyo-Ortega y Pedraza-López, 2026.

La Cuenca del Alto Atoyac es uno de los ejemplos más claros de la crisis socioambiental en México. Durante décadas la intensificación de procesos industriales, la expansión urbana sin ordenamiento territorial y las prácticas agro-productivas de alto impacto han deteriorado el agua, el suelo y el aire, al tiempo que se han profundizado desigualdades sociales, aumentado la vulnerabilidad sanitaria de las poblaciones locales y erosionado las capacidades comunitarias para incidir en la gestión de su territorio (SEMARNAP,2023; CONAGUA,2024).

En este contexto, uno de los principales desafíos radica en la fragmentación entre la producción de conocimiento científico, los saberes locales y los mecanismos institucionales de toma de decisiones. Esta desconexión limita la posibilidad de construir respuestas integrales, sostenibles y territorialmente pertinentes. Frente a ello, emerge la necesidad de generar plataformas que integren información, fortalezcan la gobernanza participativa y promuevan procesos de co-construcción de conocimiento que informe y oriente la toma de decisiones.

En respuesta a ello, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y el Centro de Estudios e Investigación en Biocultura, Agroecología, Ambiente y Salud (CEIBAAS) del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), junto con una red de aliados académicos, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales, proponen, la creación del Observatorio Socioambiental de la Cuenca Alto Atoyac (OSACAA) como una estrategia de articulación transdisciplinaria con enfoque territorial situado.

El objetivo del OSACAA es articular información, actores y procesos de monitoreo socioambiental para fortalecer la gobernanza territorial y la toma de decisiones en la Cuenca del Alto Atoyac. Para ello, se plantea como una herramienta que integra saberes técnicos, científicos y comunitarios mediante el desarrollo de indicadores socioambientales, plataformas de información territorial, reportes periódicos y mecanismos de alerta temprana (Figura 1).

Figura 1. Modelo de articulación y fases de implementación del OSACAA. Fuente Arroyo-Ortega y Pedraza-López, 2026.

La metodología del observatorio se basa en un enfoque transdisciplinario, participativo y territorial, estructurado en dos etapas principales. La primera corresponde al diagnóstico contextual, en el cual se han establecido las bases teóricas, metodológicas y organizativas del OSACAA, incluyendo la revisión de modelos de referencia de observatorios socioambientales y la realización de espacios de diálogo con actores clave del territorio. La segunda fase contempla la consolidación del modelo operativo y la vinculación territorial, mediante el establecimiento de mecanismos técnicos sociales para el monitoreo, la generación de información y la articulación entre comunidades, academia e instituciones públicas con un horizonte de implementación hacia el 2027.

La propuesta del OSACAA representa una apuesta estratégica para transitar de esquemas fragmentados de intervención hacia modelos integrales de gobernanza territorial. Al consolidarse como un espacio de convergencia entre saberes científicos y conocimientos locales, el observatorio tiene el potencial de fortalecer la capacidad colectiva para monitorear, interpretar y responder a las problemáticas socioambientales desde una lógica de corresponsabilidad (Figura 2). Asimismo, su orientación hacia la generación de información útil para la toma de decisiones lo posiciona como un instrumento clave para la prevención de riesgos y la planificación territorial sostenible.

Inecol. Figura 2. Monitoreo comunitario como parte de los procesos participativos que sustentan el Observatorio Socioambiental de la Cuenca Alto Atoyac (OSACAA). Fuente: Bibiana Ramírez Betancur.

Su consolidación se sustentará en la continuidad de procesos participativos multisectoriales, el compromiso de los actores involucrados, la sostenibilidad de los recursos y la capacidad de institucionalizar sus mecanismos de operación sin perder su anclaje territorial. En este sentido, el periodo proyectado hacia el 2027 representa una oportunidad para fortalecer su legitimidad social y su incidencia en la transformación de las dinámicas sociales de la Cuenca del Alto Atoyac.

Referencias

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2024). Estadísticas del agua en México 2023. Gobierno de México. Estadísticas del agua en México 2023 (Conagua) – Agua.org.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023) Medio_Ambiente_Quinto_Informe_de Labores.pdf

1CEIBAAS, Instituto de Ecología A. C. /Red de Ambiente y Sustentabilidad

2CEIBAAS, Instituto de Ecología A. C. /Red de Ecología Funcional