La autonomía es una función trascendental de las universidades: Lomelí

Reconocimiento a la UNAM El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, recibió la distinción de la UDUALC. (UNAM)

La educación superior pública, autónoma, rigurosa y socialmente comprometida, sigue siendo una de las mayores reservas éticas, intelectuales y democráticas de América Latina y el Caribe, dijo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al dar la bienvenida a rectoras y rectores a la CIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

La autonomía universitaria, agregó, es una función trascendental y “al ser el atributo que faculta a nuestras entidades a ejercer con autodeterminación la enseñanza, la investigación y la difusión cultural, les brinda la posibilidad de llevar a cabo un análisis sustentado y aportar al diálogo público sin someterse a doctrinas, intereses momentáneos ni influencias externas”.

Acompañado por el presidente de la UDUALC y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni; y el secretario General de ese organismo, Roberto Escalante Semerena, Lomelí Vanegas subrayó que resguardar la autonomía en el entorno contemporáneo conlleva preservar el hecho de atender los retos de nuestras comunidades, forjar ciudadanía analítica y generar nuevos saberes para enfrentar las crisis que afectan directamente al bienestar colectivo.

Asimismo, destacó que la cooperación universitaria latinoamericana y caribeña es fundamental para fortalecer una comunidad académica capaz de defender la libertad intelectual, ampliar las oportunidades educativas y diseñar respuestas conjuntas ante problemas de carácter regional.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Calzoni coincidió en que, en la actualidad, las universidades enfrentan ataques sistemáticos, amenazas veladas, y necesitan defender sus autonomías. Expresó su solidaridad con Cuba y con la Universidad de La Habana, representada en la reunión por su rectora Miriam Nicado.

Las instituciones de educación superior también deben replantear su razón de ser: cómo seguir estudiando, investigando y emerger del caos global marcado por conflictos en distintos lugares del orbe, y en el que hay incertidumbre respecto a la energía, el combustible, la inteligencia artificial. La manera de enfrentar estos retos es trabajar en redes, solidariamente, añadió.

CONVERSATORIO.

Posterior a la inauguración, el rector Leonardo Lomelí participó en el conversatorio “Cambios en la geopolítica y sus efectos en la educación superior”, donde expuso que ante el acoso que viven las universidades en el mundo, incluso las de Estados Unidos, es un buen momento para estrechar relaciones entre instituciones de educación superior.

Para ello, señaló, se pueden aprovechar ventajas de la globalización tecnológica para intensificar sus vínculos, y buscar unificar agendas de investigación e impulsarlas, por ejemplo sobre temas que están poniendo en peligro la gobernanza global. Indicó que muchas de las amenazas provienen de gobiernos que temen perder el poder, al cuestionarse sus propuestas limitadas.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, Oscar Alpa, compartió que en esa nación las universidades han perdido financiamiento y aunque se han mantenido programas de becas para los estudiantes, con la inflación se han visto afectados los apoyos. Expresó también solidaridad con las universidades de Cuba, Venezuela y Brasil.

En tanto, el investigador de la UNAM y coordinador general de la red ALC-China de la UDUALC, Enrique Dussel Peters, llamó a considerar la cooperación con esa nación asiática, con una visión estratégica pues es la principal economía mundial desde 2016 y destina cuatro por ciento de su producto interno bruto a educación y 1.1 por ciento a educación superior.

Además, expuso, ha logrado avances importantes en el escalamiento tecnológico.

Martín Unzué, director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, advirtió: estamos en una nueva etapa mundial en la que las grandes corporaciones tecnológicas están ocupando la vanguardia y quieren el control directo y total de la producción del conocimiento relevante y estratégico, además de que hay un desprecio a las universidades.

Por ello, remarcó que las latinoamericanas, y en especial las públicas, defienden el conocimiento como bien público, abierto y de acceso universal.

RECONOCIMIENTO.

Por otra parte, el presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) Jorge Calzoni; y Miriam Nicado, primera vicepresidenta de ese organismo -que agrupa a 239 instituciones de educación superior de 22 países de la región- entregaron un reconocimiento al rector Lomelí Vanegas, con motivo del 475 aniversario de la fundación de la Universidad de México.

Jorge Calzoni afirmó que la Universidad Nacional representa una de las mayores reservas intelectuales de América Latina y que su lema “Por mi raza hablará el espíritu” tiene un significado profundo y vigente. Su espíritu, indicó, sigue hablando a través de la ciencia que no se resigna a ser dependiente; de la autonomía que no se negocia; y de su comunidad que sostiene, día tras día, la convicción de que el conocimiento no se puede reducir a una mercancía.

“La UNAM no es solo una gran universidad mexicana. Es también una referencia para toda la región. Porque cuando la UNAM habla, no habla solo por sí misma; habla por una tradición que nos excede y por un futuro que todavía estamos construyendo”, sostuvo.

Agregó que, en un contexto de incertidumbre global, donde muchas instituciones se ven obligadas a replegarse o redefinirse bajo presión, la Universidad Nacional se erige como un verdadero escudo moral. “Nos enseña que la autonomía no es aislamiento, que no es un privilegio corporativo; que es, en realidad, una condición necesaria para que exista pensamiento libre, para que una sociedad pueda pensarse a sí misma sin tutelas”.

Acompañado por el secretario General de la UDUALC, Roberto Escalante Semerena, Calzoni agradeció al pueblo mexicano y a esta casa de estudios por albergar a perseguidos políticos de la región cuando se llevó a cabo el Plan Cóndor. Muchos pudieron estudiar en la Universidad Nacional y llevar el saber a todo el continente. Además, albergar a ese organismo multilateral desde 1955.