Conoce qué es la La dinámica energética y para qué se usa

Maestra. Zullette del Socorro Andrade González, estudiante de posgrado del Cibnor.

La Crónica de Hoy y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de la M.C. Zullette del Socorro Andrade González, estudiante de posgrado del Cibnor, con el tema: “Dinámica energética del pargo colorado”.

Todos los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras actividades. La dinámica energética se estudia para comprender cómo esta se usa o se transforma. Zullette Andrade nos visita con este tema, sabremos cómo funciona en el caso del pargo colorado, este estudio es el primero que se realiza para esta especie en el Cibnor.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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