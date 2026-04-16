Diez tortugas bastan: en medio año lograron restaurar un ecosistema perdido hace 180 años

Tortuga gigante

En una isla donde el equilibrio natural se había perdido durante casi dos siglos, bastaron diez tortugas para cambiar poder cambiar la historia.

La reintroducción de tortugas gigantes de Aldabra en la isla de Aride, en Seychelles (África Oriental), permitió recuperar en apenas seis meses procesos ecológicos esenciales que habían desaparecido hace más de 180 años, de acuerdo con un estudio internacional publicado en Restoration Ecology.

El impacto fue tan inmediato que en tan solo dos meses, estos animales dispersaron más de 11 mil semillas —casi el 90 % de especies nativas— y consumieron decenas de plantas exóticas, ayudando a frenar su expansión.

Detrás de estos resultados hay una idea clave: que no siempre se necesitan grandes poblaciones para restaurar un ecosistema.

Ingenieras del ecosistema

Las tortugas gigantes no solo regresaron como habitantes de la isla, sino como piezas activas en su funcionamiento. Los investigadores lograron identificar tres funciones fundamentales que estas desempeñan:

Control de plantas invasoras

Dispersión de semillas nativas

Reciclaje de nutrientes a través de la descomposición

Todas estas tareas, podrían pasar desapercibidas pero son esenciales, y habían desaparecido con la extinción de esta especie en la localidad.

No todas las tortugas hacen lo mismo

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio rompe con una idea común en conservación de que todos los individuos aportan lo mismo.

Tres de las diez tortugas fueron responsables de más del 80 % de la dispersión de semillas nativas, mientras que otras destacaron en el consumo de especies invasoras o en el reciclaje de nutrientes. Lo que quiere decir que el éxito no depende solo del número de animales, sino de su comportamiento individual.

Esta diversidad funcional dentro de una misma especie resulta clave para la resiliencia del ecosistema.

Restaurar con menos, pero mejor

El estudio, liderado por instituciones como la Estación Biológica de Doñana y la Universidad de Exeter, plantea una alternativa más eficiente frente a métodos tradicionales.

La reintroducción de estas tortugas no solo fue efectiva, sino también más económica que estrategias ecológicas mecánicas para eliminar vegetación invasora.

Además, abre una nueva línea en conservación al considerar no solo la diversidad genética, sino también la diversidad de comportamientos.

Un modelo para el futuro

En ecosistemas pequeños, como islas, este enfoque podría ser decisivo. Los investigadores sugieren que, más que introducir grandes cantidades de especies, se debe apostar por grupos funcionalmente diversos que aseguren procesos ecológicos clave.

Porque, como demuestra este caso, a veces diez animales bien elegidos pueden hacer el trabajo de cientos. (Con información de EFE)