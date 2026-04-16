Cuidados Paliativos Integrales ante eutanasia, Red Familia plantea aliviar el dolor sin eliminar la vida

La verdadera urgencia en México no es legalizar eutanasia, es garantizar acceso efectivo a cuidados paliativos integrales que quiten el dolor, no la vida — Ante la intención de aprobar por la vía del fast track la llamada “Ley Trasciende” en el Senado de la República, impulsada por la activista Samara Martínez y respaldada por el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas, la organización Red Familia llamó con urgencia abrir un debate público serio, informado y responsable sobre los alcances reales de esta propuesta.

La organización informó que existen al menos cuatro iniciativas adicionales en el Congreso de la Unión para modificar el marco jurídico federal, incluyendo la Constitución y la Ley General de Salud, para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida.

Red Familia advirtió que una discusión de tal magnitud no puede reducirse a consignas emocionales ni a una falsa disyuntiva entre compasión y sufrimiento.

“No se trata de elegir entre aliviar el dolor o respetar la vida; el verdadero reto es garantizar ambas cosas y así acabar con el dolor, no con el doliente.” dijo Laura Hernández, directora de asuntos públicos de la organización.

“Nos preocupa que una iniciativa de este alcance se esté posicionando como un acto de sensibilidad, cuando en realidad implica redefinir los límites legales y culturales sobre el valor de la vida humana en contextos de enfermedad, dolor y vulnerabilidad” agregó.

Cuidados Paliativos, Prioridad Urgente

Red Familia afirmó que la verdadera urgencia en México no es legalizar la eutanasia, sino garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales, para que así les quiten el dolor, no la vida.

“Antes de abrir la puerta a que el sistema jurídico autorice provocar la muerte, el Estado debe garantizar que ninguna persona solicite morir por abandono, miedo, soledad, depresión o falta de atención médica oportuna”.

También subrayó que un sistema de cuidados paliativos bien implementado, con equipos capacitados, permite reducir internamientos hospitalarios, atenciones de urgencia y costos al sistema de salud, al tiempo que asegura que las personas puedan vivir sus últimos momentos con dignidad, acompañamiento y sin dolor evitable.

Eutanasia, Falsa Solución

Red Familia consideró que legalizar la eutanasia no es hoy una prioridad para el país; “la prioridad es que ningún mexicano muera por falta de atención médica, por dolor no tratado o por abandono del sistema de salud” dijo Laura Hernández.

Alertó que la eutanasia no representa una simple ampliación de derechos, sino una redefinición cultural y moral del valor de la vida, que podría generar presiones sobre los más vulnerables y contradicciones con las políticas de prevención del suicidio.

En este contexto, Laura Hernández sostiene que el respaldo público de figuras de alto perfil político vuelve todavía más necesario que la sociedad, los medios y los sectores médicos, jurídicos y éticos discutan el fondo del tema con seriedad, especialmente en los estados donde existe un interés legítimo por conocer con claridad la postura pública de sus representantes y de los actores nacionales que hoy están empujando esta agenda.

Llamado al Senado, un Proceso Plural

Red Familia llamó al Senado de la República a no precipitar ninguna definición sin un proceso amplio, transparente y plural de deliberación pública, que incluya a especialistas en bioética, medicina paliativa, discapacidad, salud mental, derecho constitucional y derechos humanos para busquen acabar con el dolor, no con el doliente.

Y exhortó a que cualquier discusión legislativa parta de una premisa fundamental: que el Estado mexicanogarantice primero condiciones dignas de atención médica, acceso a medicamentos, infraestructura hospitalaria suficiente y acompañamiento integral para quienes enfrentan enfermedades graves.

Cuidados Paliativos Integrales ante eutanasia, Red Familia plantea aliviar el dolor sin eliminar la vida