UAM Iztapalapa inaugura laboratorio orientado a la innovación tecnológica

Tecnología El nuevo equipamiento de alto impacto facilitará la interacción con el software AVEVA VR. En la foto, el rector general, Gustavo Pacheco López. (Alejandro Juarez Gallardo.)

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa presentó ante su comunidad y autoridades universitarias el Laboratorio de Simulación y Realidad Virtual de Diseño y Optimización de Procesos Químicos, que favorecerá las actividades del alumnado y profesorado, convirtiéndose en un espacio orientado a la innovación tecnológica en la formación en ingeniería.

La doctora Claudia Rojas Serna, jefa del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica (DIPH), explicó que con equipo que posee este espacio permitirá utilizar programas especializados de simulación y optimización de procesos y explorar la realidad virtual de diseño de proyectos de ingeniería.

Posibilitará anticipar la optimización, mantenimiento y operación de plantas industriales al tener acceso a información de diseño e ingeniería, estatus, datos históricos, manuales, análisis predictivo y la mejora de resultados, informó.

El nuevo equipamiento de alto impacto facilitará la interacción con el software AVEVA VR, provisto de forma gratuita a la Unidad Iztapalapa por la empresa AVEVA para prácticas que posibiliten la experiencia virtual de equipos industriales, precisó.

Se trata de un software que se ha instalado solo en Estados Unidos y Brasil, ahora está en la UAM; además, constituye “una herramienta indispensable en la formación profesional de la Ingeniería Química y otras afines, como las ingenierías en Energía, Hidrológica, Ambiental y Bioquímica”.

El doctor Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM, expresó que México demanda para su transformación las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), porque “somos la economía número 11; proyectamos en pocos años ocupar la número 10 y sin duda seremos la número ocho o seis en el año 2050”.

Agregó que, en la búsqueda de la sostenibilidad, la optimización de los procesos y la forma de “educar a quienes ingresan a la Casa abierta al tiempo, dependerá que las personas egresadas se inserten en el sector laboral y sean lideresas y líderes de la transformación industrial del país. Desde una universidad pública, con carácter nacional, podremos contribuir al desarrollo de nuestra nación”.

Por su parte, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, ex rector general de la UAM y profesor investigador de la Unidad Iztapalapa, es uno de los impulsores de este proyecto. Comentó que en el Laboratorio se conjuga la simulación de procesos con la realidad virtual, lo que permite que el alumnado en formación tenga el soporte de un software que se ha condicionado para tal efecto y así ver “aspectos relacionados con el diseño y con la operación de una planta química”, entre otras.

Al detallar los alcances de las actividades a realizar en este Laboratorio, que cuenta con 17 equipos de cómputo e igual número de visores de realidad virtual, el doctor Gabriel Contreras Zarazúa, investigador del DIPH, dijo que, en la búsqueda de implementar nuevas estrategias y enfoques, en este espacio se podrá hacer simulación de procesos con softwares comerciales como AVEVA, Aspen Plus, programación aplicada utilizando Python, MATLAB y otro tipo de herramientas.

Por ejemplo, con este programa se pueden entrenar redes neuronales para poder predecir el comportamiento de procesos químicos; recorridos de realidad virtual por plantas industriales, simular entornos de riesgo; aplicar “gemelos digitales” o una copia de la planta en un entorno virtual para que los alumnos aprecien su funcionamiento, además de utilizar la parte de análisis de datos y simular procesos “lo más reales o cercanos a lo que se encuentra en la industria química”, para mejorarlos, reducir costos o tener mejor seguridad.

El Laboratorio está abierto no solo a la ingeniería química, puede extenderse a otras áreas como la ingeniería mecánica, eficiencia energética, cadenas de suministro, distribución de red eléctrica, ingeniería bioquímica, modelos de tratamientos de agua, sistemas biológicos, entrenamiento de redes neuronales, simulación de proteínas, entre otras.

En la presentación estuvieron la doctora Edith Ponce Alquicira, rectora de la Unidad Iztapalapa; el doctor Javier Rodríguez Lagunas, secretario de la Unidad; el ingeniero Luis Fernando Castro Careaga, secretario Académico de la DCBI; así como integrantes de la comunidad académica de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa.