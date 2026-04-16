Luna Nueva de abril 2026: Fecha y hora para verla desde México En estos días podrá ver la primera fase del ciclo lunar con la Luna Nueva de abril; conoce cuándo es (Pexels)

Las fases de la Luna suelen emocionar a las personas, quienes buscan la oportunidad perfecta para observar este cuerpo celeste, por lo que aquí te decimos cuándo será la luna nueva de abril.

La luna nueva marca el inicio del ciclo lunar y en esta ocasión estará en Aries, lo que aumenta la curiosidad de algunos.

¿Cuándo es la luna nueva en abril de 2026? Fecha y hora exacta en México

La luna nueva de abril será este próximo viernes 17 de abril a partir de las 05:42 horas, tiempo del centro, y ocurre cuando inicia la órbita de la Luna, lo que provoca que la Luna se encuentre entre la Tierra y el Sol.

No obstante, durante esta fase lunar, el lado de la Luna en sombra se encuentra mirando a la Tierra, por lo que aparece completamente oscura, lo que provoca que esta generalmente sea invisible al ojo humano.

Sin embargo, el lado bueno es que debido a la ausencia de la luz que refleja la Luna, podrás observar otros cuerpos celestes, según la contaminación lumínica que haya en el lugar en el que los observes.

Significado de la Luna Nueva en Aries 2026

De acuerdo con la astrología, la luna nueva significa un nuevo comienzo en proyectos personales, aunque debido a su ubicación en Aries la energía que traerá será fuerte, por lo que se cree que esta luna traerá cambios radicales enfocados en los reinicios.

Por otra parte, en otras creencias respecto a esta fase de la Luna se recomienda que las personas no se corten el pelo en luna nueva, pues esto evitará que crezca.

Calendario Lunar 2026: ¿Cuándo será la próxima Luna Llena?

Estas son las fechas en las que podrás observar las siguientes fases de la Luna más conocidas:

Cuarto creciente: 24 de abril

24 de abril Luna llena: 1 de mayo

1 de mayo Cuarto menguante: 9 de mayo

9 de mayo Próxima luna nueva: 16 de mayo

¿Cuáles son las fases de la Luna?

Después de la luna nueva, la siguiente fase lunar principal es el cuarto creciente, aunque entre estas fases existe una menor, la cual es la luna creciente, por lo que aquí te decimos cuáles son las fases de la Luna: