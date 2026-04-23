Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio es un homenaje a la riqueza de la lengua española y a la universidad pública

Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio

Este 23 de abril, la Universidad de Alcalá, en España, reconoció en una ceremonia encabezada por los Reyes de España, al escritor y académico universitario Gonzalo Celorio con el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025.

Durante la ceremonia, el autor evocó el vinculo que tiene con la UNAM y se definió como “universitario de todo corazón”. Mientras que el rector Leonardo Lomelí Vanegas enfatizó en que con el premio entregado están reconociendo a un gran escritor mexicano y también a las migraciones, a la riqueza de la lengua española y a la universidad pública.

En la entrega del galardón, el Rey Felipe VI destacó la trayectoria de Gonzalo Celorio en instituciones como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica y la Academia Mexicana de la Lengua, manifestando que ha trabajado constantemente en favor del idioma. Adicionalmente se refirió a la lengua como un saber vivo que se encuentra en continua transformación y que cuyo cultivo constituye una responsabilidad compartida.

Posterior a la ceremonia, Celorio brindó una entrevista en la que recordó la emoción que sintió cuando llegó por primera a vez a Ciudad Universitaria. Además mencionó lo impresionado que quedó con la Biblioteca Central, que vio como una imagen de la propia Universidad: “muchas piedras de colores distintos que forman una gran unidad”. Esa diversidad, añadió, ha alimentado su espíritu a lo largo de toda su vida.

En relación a su vida universitaria, el escritor mencionó que siempre pensó que había ingresado a la Universidad, pero que nunca había salido de ella, ya que pasó de estudiar ahí su posgrado a dar clases en licenciatura, y que después de su jubilación continua sintiéndose parte de la comunidad.

“Sigo siendo universitario de todo corazón”.

Una vez que concluyó la ceremonia, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, describió que la biografía de Celorio “nos habla del valor de las migraciones para todos los países y en particular, en este caso, para México”.

Lomelí Vanegas subrayó que de igual manera, la UNAM “juega un papel muy importante en la preservación y en el enriquecimiento de la lengua española”, manteniendo un compromiso con su difusión junto con instituciones de España e Iberoamérica.

Asimismo, el rector habló de la búsqueda de las raíces como un elemento constante de la literatura iberoamericana y comentó lo importante que es la raíz hispánica y la raíz americana, al igual que otras vertientes que han contribuido en la construcción de Iberoamérica, cómo las que provienen de África y de Oriente.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, describió la ceremonia como “un acto muy emocionante y además profundo”. Sostuvo que en la figura de Celorio “se ha defendido la universidad pública, la educación y la larga historia que hermana a España con México a través de la literatura”.

García Montero también dijo que la relación entre ambos países ha sido construida por medio de palabras como “solidaridad”, “amistad” y “entendimiento”, por lo que celebra que en esta edición del premio se recordara a autores mexicanos que han sido previamente galardonados.