Conoce a los microbios productores de metano

Cibnor Patricia Jaqueline Ramírez Arenas, estudiante de posgrado del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de Patricia Jaqueline Ramírez Arenas, estudiante de posgrado del Cibnor, con el tema: Microbios productores de metano ocultos en la salinera de Guerrero Negro, B.C.S.

El mundo diminuto que nos rodea, también es estudiado. Nos visitó Jaqueline Ramírez, estudiante de posgrado del Cibnor, para platicarnos acerca de su trabajo, donde explora ambientes hipersalinos en la región de Guerrero Negro en Baja California Sur. Sustancialmente buscan microbios: los metanógenos. Conócelos en el mundo sonoro de la ciencia, Sonobiópolis.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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