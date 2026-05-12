Celebran los 65 años de fundación del Departamento de Fisiología del Cinvestav

Cinvestav La ceremonia en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav. (Cinvestav)

En sus 65 años de existencia, el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav hizo relevantes aportaciones al conocimiento de la transmisión de la información en la médula espinal y su comunicación al cerebro, de la fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y Alzheimer, además de que sus miembros han recibido premios nacionales e internacionales, dijo José Antonio Arias.

Durante la ceremonia por los 65 años de fundación, el jefe del Departamento indicó que “cinco de nuestros investigadores han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes: Arturo Rosenblueth (1966), Pablo Rudomin (1979), Hugo Aréchiga (1992), Marcelino Cereijido (1995) y Jorge Aceves (2000). Pablo Rudomin recibió también el Premio Príncipe de Asturias (1987), y Marcelino Cereijido el Premio Bernardo Houssay (1993), entre otras distinciones importantes”.

José Antonio Arias recordó que el Departamento de Fisiología es uno de los cuatro fundadores del Cinvestav, “y nació como Departamento de Fisiología y Biofísica. Años después se fusiona con el Departamento de Neurociencias que da lugar a su actual nombre”.

Creado por el doctor Arturo Rosenblueth Stearns, añadió, “dio continuidad a la investigación y formación de nuevos cuadros, labor iniciada por Arturo en el Departamento de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología.

“Su planta de docentes fundadores, de muy alto nivel, estaba integrada por tres profesores titulares: Arturo Rosenblueth, quien fue también el primer jefe del departamento; Ramón Álvarez-Buylla; y Juan García Ramos, mientras que Pablo Rudomin y León Macpherson fungieron como los primeros profesores adjuntos, y Hugo González Serratos fungió como instructor”.

APORTES.

José Antonio Arias señala que los aportes al conocimiento del Departamento son significativos. “Son en los mecanismos de transporte epitelial, a la comprensión de los procesos responsables de la transmisión de la información en la médula espinal y su comunicación al cerebro, y de la fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas, como las de Parkinson y de Alzheimer, de los mecanismos responsables del dolor neuropático, y de la fisiopatología de diversos tipos de cáncer. Estos hallazgos derivaron en procedimientos experimentales con potencial aplicación clínica”.

OTRO PREMIOS

Entre otros galardones recibidos por miembros del Cinvestav, están: Premio de la Academia Mexicana de Ciencias (antes Academia de la Investigación Científica): Pablo Rudomin (1971), David Erlij (1974), Hugo Aréchiga (1979), Enrico Stefani (1981) y Gabriel Cota (1994).

Mientras, agrega José Antonio Arias, los alumnos también han sido reconocidos por su desempeño académico:

El Premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales ha sido otorgado en 6 ocasiones a egresadas o egresados del departamento: Marcos Solodkin (1983), Rogelio Arellano Ostoa (1990), Gerardo Contreras (1993), Hortensia González (1995), Rocío Tapia Pastrana (2009), y Arturo Raya Sandino (2019).

El Premio Rosenblueth del Cinvestav a la mejor tesis doctoral ha sido otorgado a 5 egresadas o egresados: Lorenza González-Mariscal (1989), Natividad Cortez Apreza (2000), Carlos Enrique Orozco Barrios (2011), Alberto Eduardo Ayala Sarmiento (2017) y Keity Farfán Pira (2024).

EL DEPARTAMENTO

En la actualidad, explica José Antonio Arias, el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias cuenta con 23 investigadoras e investigadores, y aunque este número es significativo, es menor a los 38 miembros del departamento en su número máximo, y menor a los 30 de la primera década de este siglo.

“Todos los miembros de la planta académica pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, 6 de ellos con el nivel III, y 6 con el reconocimiento de Investigadora o Investigador Eméritos”.

La comunidad, agrega, se complementa con 89 estudiantes de maestría y doctorado, 30 auxiliares de investigación, 29 técnicos de investigación, y 12 asistentes secretariales, además de un número variable pero significativo de investigadores posdoctorales, estudiantes de programas externos, tesistas de licenciatura y prestadores de servicio social.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Acceso de medicamentos y fármacos a través de epitelios y endotelios.

Diferenciación y desarrollo celulares, inflamación y cáncer.

Integración sensorial y motriz en la médula espinal;

Medio ambiente y lesión celular;

Neurobiología del desarrollo;

Biofísica y biología molecular de canales iónicos;

Patologías del sistema nervioso;

Neurofarmacología; y

Terapia génica.

José Antonio Arias explica que todo este trabajo de investigación se concreta en casi 1,500 artículos de investigación y más de 100 artículos de revisión a lo largo de la historia del departamento.

“Sin embargo, el avance vertiginoso de las ciencias biomédicas exige que el departamento continúe evolucionando, incorporando nuevas líneas de investigación y con ellas enfoques y modelos experimentales innovadores. Afrontar estos retos permitirá consolidar nuestros grupos de investigación, buscando enfoques dinámicos, interdisciplinarios y de frontera”.

El jefe de departamento añade que en educación de posgrado, el departamento ofrece los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias con las especialidades de Fisiología Celular y Molecular, y de Neurobiología Celular y Molecular. Ambos pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). “Durante estos 65 años se graduaron 647 estudiantes, 366 de maestría y 281 de doctorado”.

Añade que los egresados han contribuido al desarrollo científico en numerosas instituciones de educación superior y centros de investigación en México y en el extranjero. También han sido el núcleo de la generación o el fortalecimiento de centros de investigación, como el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Colima, el Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el Instituto de Fisiología de la UNAM.

“Son ya 65 años de la creación del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav que mantiene un sólido prestigio nacional e internacional. Estamos muy orgullosos del mismo, y a la vez entendemos y asumimos el compromiso que implica”.

José Antonio Arias recordó que cuando asumió la dirección, dijo: “Estoy cierto que con los esfuerzos de todos los miembros de su comunidad lograremos no sólo continuar sino acrecentar la espléndida tradición académica construida a lo largo de estos años”.

A la ceremonia acudieron el doctor Alberto Sánchez Hernández, director general del Cinvestav; Abdel Pérez Lorenzana, secretario Académico; Janet Murbartián Aguilar, secretaria de Planeación; y Jesús Corona Uribe, secretario de Administración.