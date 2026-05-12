La UAM Iztapalapa realizará fiesta de innovación tecnológica Emprende UAM Fest 2026

Campus UAM Iztapalapa

Con 35 proyectos de innovación realizados por alumnos y académicos la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) inaugurará el Emprende UAM Fest 2026, con la idea de crear un foro de encuentro de estudiantes, académicos e interesados en proyectos tecnológicos innovadores y emprendimiento.

Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo, a las 11:00 horas, en el marco del lanzamiento y presentación del Modelo y Plan de Innovación y Emprendimiento 2030 de la UAM-I, que se diseñó desde la agenda estratégica de esta casa de estudios, con el objetivo de promover el emprendimiento basado en el conocimiento científico y tecnológico, buscando fomentar, compartir, visibilizar y potenciar la cultura emprendedora dentro de la comunidad universitaria.

Para el maestro en economía Samuel Rosas Reyes, encargado de la Oficina de Transferencia del Conocimiento en la UAM-I y coordinador de este evento, el Modelo y Plan de Emprendimiento 2030 implica una postura institucional en temas de innovación y emprendimiento. Esto significa identificar y apoyar proyectos en sus distintas etapas, tanto emergentes como consolidados y brindar diversas formas de apoyo para darles seguimiento, desde aquellos proyectos que necesitan formación, hasta los que requieren de un acompañamiento comercial, que les permita avanzar de la investigación a la industria y al mercado.

En el Emprende UAM Fest 2026 se presentarán los proyectos de ciencia aplicada de la planta académica, que han seguido un largo proceso de investigación y desarrollo cuyas propuestas están muy consolidadas, pero también ideas de negocio del estudiantado en etapas tempranas.

Por ello, en la modalidad de Pitch se presentarán 5 proyectos van a tener la oportunidad de darse a conocer el presentaciones de 5 minutos, donde los participantes podrán explicar a las personas asistentes en qué consiste su proyecto, qué problema resuelve y, sobre todo, distinguir el valor de la investigación que está detrás de cada proyecto.

Otra modalidad de presentación es la de prototipos que son proyectos más avanzados; así como carteles, donde se dará la oportunidad de que los alumnos plasmen sus ideas y puedan explicar sus proyectos, personalmente.

Rosas Reyes señaló que los temas que se presentan son principalmente tecnologías y desarrollos que se llevan a cabo en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), pues la Unidad Iztapalapa cuenta con áreas de ciencia aplicada muy reconocidas, como es el caso de la biotecnología, ingeniería de alimentos, ciencias biomédicas, ingeniería química y nanotecnologías, entre otras.

Para inaugurar el Emprende UAM Fest 2026 se brindará la conferencia magistral de la maestra Juana Ramírez, presidenta de grupo SOHIN,

“En la UAM nos preocupamos porque el alumnado además de generar conocimiento, lo pueda transferir y aplicar, esto es la cultura del emprendimiento al servicio de la sociedad”, concluyó Rosas Reyes.

Emprende UAM Fest 2026 se llevará a cabo el 13 de mayo de 2026, en la Unidad Iztapalapa de la UAM, cuya inauguración será encabezada por la Rectora de la Unidad Iztapalapa, la Dra. Edith Ponce Alquicira, a las 11:00 horas.