La UDLAP fortalece su visión global, con la apertura en su campus, del nuevo Centro EducationUSA

Udlap La inauguración del nuevo Centro EducationUSA UDLAP.

La Universidad de las Américas Puebla, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América en México, inauguró el nuevo Centro EducationUSA UDLAP, espacio que tiene como objetivo fortalecer las oportunidades de internacionalización, la formación con visión global y el desarrollo académico para la comunidad estudiantil.

En el marco de la clausura del V Curso Ejecutivo “Seguridad México–Estados Unidos 2026” y del Experts’ Summit 2026, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP; Silvio Iván González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en México; y Giselle Dubinsky, coordinadora regional de Asesoría Educativa para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, encabezaron la inauguración de este nuevo espacio, en donde además el Dr. Derbez y el ministro consejero, realizaron la firma de un Memorándum de Entendimiento mediante el cual refrendaron la colaboración entre ambas instituciones y su compromiso con el impulso de oportunidades educativas internacionales.

En su mensaje, el ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en México, Silvio Iván González, destacó la relevancia de que este centro tenga sede en la UDLAP, “institución que mantiene una sólida visión de internacionalización y que es reconocida como un puente entre México y América”. También, señaló que este espacio “proveerá mucha información para todos los que quieran conocer sobre el sistema académico de Estados Unidos”, además de representar una oportunidad para fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.

Cabe mencionar que a través de EducationUSA, programa oficial de la Embajada de los Estados Unidos, la comunidad UDLAP tendrá acceso a servicios de orientación académica, asesoría sobre procesos de admisión, información sobre becas y financiamiento, así como recursos confiables y oficiales para realizar estudios en universidades estadounidenses.

Finalmente, es importante destacar que, para la UDLAP, la apertura de este nuevo centro en su campus representa un paso importante en su estrategia de internacionalización, ya que fortalece su vinculación con instituciones educativas de primer nivel en los Estados Unidos y amplía las posibilidades de crecimiento académico y profesional para sus estudiantes. De esta manera, la Universidad de las Américas Puebla continúa consolidándose como una institución comprometida con la excelencia académica, la cooperación internacional y la formación de líderes capaces de desenvolverse en contextos globales.