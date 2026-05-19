Expertos de una veintena de países discuten alcances y retos de la IA en diversos campos

Foro. Una vista de las reuniones del Summer School in Responsible AI and Human Rights, en el Cinvestav.

La inteligencia artificial está transformando de manera acelerada sectores estratégicos como educación, industria, democracia, gobierno y economía. Sin embargo, estos cambios requieren no solo capacidades tecnológicas, sino también reflexión sobre gobernanza, regulación, ética, formación de talento e impacto social.

Por ese motivo, del 18 al 22 de mayo se realizará en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) la Summer School in Responsible AI and Human Rights, evento que contará con alrededor de 40 participantes provenientes de aproximadamente 20 nacionalidades distintas.

Este evento constituye una oportunidad excepcional para escuchar y dialogar con algunas de las voces internacionales más influyentes en inteligencia artificial responsable, ética, gobernanza y derechos humanos, explicó Martha Espinosa Cantellano, coordinadora del evento.

A diferencia de programas centrados exclusivamente en programación o aprendizaje automático, agregó, esta iniciativa aborda la dimensión humana, social y global de la inteligencia artificial, promoviendo una discusión crítica sobre cómo diseñar, implementar y regular sistemas de IA alineados con principios éticos, derechos humanos, sostenibilidad y responsabilidad social.

La también coordinadora de Relaciones Internacionales del Cinvestav e investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular precisó que este evento surge como una iniciativa organizada este año por Mila, IVADO y Cinvestav.

Para Brisbane Ovilla Martínez, investigadora del Departamento de Computación y coorganizadora del evento, comentó que aprovechando la presencia en México de especialistas internacionales en inteligencia artificial, gobernanza, derechos humanos, democracia digital e innovación tecnológica, se decidió crear un espacio adicional de diálogo que conectara estas discusiones globales con los retos y oportunidades del ecosistema mexicano.

Ese evento denominado Ecosistema de Inteligencia Artificial Responsable México–Quebec, detalló, busca abrir una discusión estratégica sobre qué tendría que pasar para que México pueda consolidar un ecosistema de inteligencia artificial de clase mundial.

Uno de los aspectos más relevantes del evento, dijo, es precisamente la combinación de perspectivas internacionales y mexicanas. La intención no es únicamente discutir tendencias globales en inteligencia artificial, sino reflexionar sobre cómo países como México pueden construir capacidades científicas, institucionales y de gobernanza propias para participar activamente en el desarrollo responsable de estas tecnologías.

Ovilla Martínez confió en que el evento contribuya a construir puentes entre distintos sectores e instituciones, y que permita generar conversaciones más integrales sobre el futuro de la inteligencia artificial en México.

“También buscamos que las discusiones no se queden únicamente en el plano conceptual, sino que ayuden a identificar capacidades, barreras y oportunidades concretas para avanzar hacia modelos de implementación y colaboración más sólidos”.

Las investigadoras afirmaron que para el Cinvestav, este evento representa una oportunidad importante para fortalecer su papel como espacio de articulación científica y tecnológica en temas estratégicos para el país.

También refleja el reconocimiento internacional de las capacidades académicas y de investigación de la institución, particularmente al ser sede, por primera vez fuera de Canadá, de la Summer School in Responsible AI and Human Rights.

Asimismo, coincidieron, permite acercar a estudiantes, investigadores y tomadores de decisión mexicanos a discusiones internacionales de alto nivel sobre inteligencia artificial responsable.

El evento reúne especialistas nacionales e internacionales provenientes de instituciones como Mila, IVADO, Cinvestav, Secihti, , Senado de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores, UNAM, INE, ITESM, entre otras.