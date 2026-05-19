UNAM crea órgano articulador de alto nivel para atender los retos de la IA

Rectoría El pasado 18 de mayo se presentó el CCOIA-UNAM.

Frente a la urgente necesidad de que cada país defina su papel en la cadena de valor de la inteligencia artificial (IA), la Universidad Nacional no puede ser ajena a uno de los grandes retos de nuestro tiempo: la construcción de la soberanía tecnológica, consideró el titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA) de la UNAM, Pablo Pruneda Gross.

En entrevista posterior a que el rector Leonardo Lomelí Vanegas encabezara la toma de protesta e instalación del nuevo Comité, Pruneda Gross especificó que el aspecto más importante de esa instancia es su constitución como un órgano articulador de todos los esfuerzos que se realizan en la Universidad a partir de todas las disciplinas, para atender los desafíos de la IA.

El también coordinador de la Línea de Investigación Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, señaló que solo a través de la interdisciplina podemos evaluar y comprender bien hacia dónde debemos llevarla.

La Universidad de la nación posee una enorme riqueza en estudios en este campo, y ha sido protagonista relevante en las distintas etapas de evolución de esta herramienta digital, dijo Pruneda Gross.

Subrayó que la trascendencia de este proyecto no es menor. La IA, como tecnología realmente disruptiva, “nos obliga a una tarea poco común y profundamente exigente: analizar el objeto mismo de la universidad pública y la finalidad para la que fue creada”.

Sin embargo, precisó, hacía falta conjuntar, darles sinergia, orden y continuidad a las acciones individuales. “Hoy contamos con un órgano articulador de alto nivel encabezado por el rector Leonardo Lomelí, el cual permitirá conducir la política institucional de la IA hacia el cumplimiento del objetivo último de la Universidad: servir a México”.

Pablo Pruneda recalcó que el Consejo se enriquece con las visiones externas de integrantes de iniciativa privada de reconocida trayectoria que, por la vocación de la UNAM, son indispensables. Todos los trabajos en su conjunto deben redundar en beneficio para la Universidad, el país y la humanidad.

Afirmó que asumir esta encomienda significa comprometerse con el debate más trascendente de nuestros tiempos. “La creación del CCOIA no responde a una moda ni a una urgencia administrativa, sino a una convicción que el rector de la Universidad Nacional ha hecho suya”.

También dio a conocer que se conformará un comité académico interdisciplinario, órgano asesor de la coordinación general para atender las necesidades desde la perspectiva de expertas y expertos en los diferentes temas.

Asimismo, se laborará en la construcción del reglamento, un aspecto administrativo pero natural y necesario, para la consolidación de órganos institucionales como este.

Convocó a la comunidad universitaria a sumarse a esta iniciativa y hacerla suya. El Consejo, acotó, debe integrar todos los enfoques en IA de la institución.

Cabe destacar, refirió, que este organismo fue creado como una instancia estratégica y transversal para articular las capacidades institucionales de la Universidad, fortalecer su autonomía tecnológica y consolidar el liderazgo académico frente a los desafíos que plantea la IA.

INAUGURACIÓN.

Al presidir la presentación del CCOIA de la UNAM, el pasado 18 de mayo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que esta casa de estudios, como institución pública, autónoma y plural, asume la responsabilidad de analizar los avances tecnológicos y guiar su uso en beneficio del interés general, bajo la premisa de que “la tecnología debe acompañarse siempre de una perspectiva humanista”.

Este Consejo, puntualizó, deberá propiciar que la inteligencia artificial (IA) sea comprendida no como una fuerza externa e inevitable ante la cual hay que adaptarse, sino como un ámbito de decisión pública y académica, regido por una perspectiva centrada en el ser humano. También deberá favorecer la coordinación entre entidades y dependencias, estimular el quehacer interdisciplinario, adoptar buenas prácticas y acompañar la implementación de políticas universitarias integrales.

“De esta forma, la Universidad coadyuva -desde sus tareas sustantivas- a la construcción de futuros más justos, incluyentes y sostenibles, en los que el progreso esté inspirado en una visión humanista, en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el desarrollo del país”, subrayó el rector acompañado por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) del Gobierno de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y los integrantes del CCOIA.

En la Biblioteca Central de la UNAM, Lomelí Vanegas enfatizó: en que no se trata únicamente de acompañar el avance de los procesos tecnológicos, sino de conducir su evolución y su uso conforme a los principios universitarios.

Reiteró la convicción de la Universidad Nacional respecto a que el conocimiento es una herramienta cuya fuerza radica en su producción cuidadosa, su circulación abierta y su proyección hacia el bienestar colectivo. “Cuando el saber se enlaza con principios éticos y compromiso social se convierte en uno de los instrumentos más poderosos para enfrentar problemáticas concretas y abrir caminos de esperanza. Esa debe ser entonces la finalidad central de la inteligencia artificial y de todas sus aplicaciones posibles”.