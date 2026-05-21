Egresados UDLAP destacan en la Guía Michelin 2026

Reconocimiento. Considerados como restaurantes que destacan por su relación calidad-precio, espacios acogedores, y cocina de excelente factura y precios razonables.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) reafirma su presencia en la escena gastronómica y empresarial del país, a través del talento de sus egresados quienes forman parte de algunos de los restaurantes que fueron reconocidos en la categoría Bib Gourmand y Restaurantes recomendados, de la Guía Michelin México 2026, logro que también fortalece el posicionamiento de Puebla como uno de los destinos culinarios más importantes del país.

A continuación, conoce a algunos de los egresados UDLAP y los reconocimientos que recibieron en la Guía Michelin México 2026:

Sello Bib Gourmand Puebla 2026

Considerados como restaurantes que destacan por su relación calidad-precio, espacios acogedores, y cocina de excelente factura y precios razonables, los restaurantes poblanos, Casareyna y El Güero Marinero, fundados y dirigidos por egresados de la UDLAP, incursionaron este año en esta categoría.

Casareyna: Al frente de este proyecto se encuentra Rodrigo Álvarez y Jiménez, como director general, quien es egresado de la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP, generación 2003.

“Es el mayor reconocimiento que hemos obtenido en nuestra historia. Bib Gourmand distingue una excelente cocina con una extraordinaria relación precio-calidad-servicio, y para nosotros es como la cereza del pastel”, afirmó Rodrigo, quien además destacó que la Guía Michelin representa el mayor referente mundial en calidad restaurantera y hospitalidad, por lo que este reconocimiento obtenido por Casareyna representa un momento histórico para el restaurante. “Me siento muy orgulloso, pero también muy comprometido con lo que hago, con tratar de dejar un legado y hacer algo por Puebla y por el turismo en México”, señaló Rodrigo Álvarez al dar a conocer que este logro llega en un momento importante de su trayectoria profesional ya que actualmente funge como presidente nacional de Skål México, asociación internacional de profesionales del turismo.

Güero Marinero: Es una barra de mariscos que abrió sus puertas en 2023 y que rápidamente ganó popularidad gracias a su propuesta gastronómica innovadora. Este proyecto fue creado por Regina Elena Henaine González, egresada de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales generación 2022, junto con sus hermanos: Diego Henaine y Jorge Espinosa.

Categoría Restaurantes recomendados

Entre los restaurantes distinguidos en esta sección de la Guía Michelin México 2026, se encuentra Mural de los Poblanos, reconocido espacio gastronómico que se ha consolidado como referente de la cocina poblana contemporánea gracias a la dirección de sus fundadores y propietarios egresados de la UDLAP, Luis Javier Cué de la Fuente, egresado de la Licenciatura en Derecho generación 1999 e integrante del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios y Economía, así como Juan José Cué de la Fuente, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial generación 1992.

Además, este emblemático restaurante recibió el Premio especial Michelin Sommelier Award, reconocimiento otorgado a Jonathan Robles por su destacada labor dentro de Mural de los Poblanos en la selección de vinos y el servicio brindado a los comensales.

A esta lista se suma Casa Bacuuza, de los chefs Abraham Serug y Osiel Solórzano, espacio que ofrece cocina oaxaqueña vanguardista a precios accesibles. En este restaurante, Daniel Alejandro Astorga Islas, egresado de la Licenciatura en Artes Culinarias generación 2018 de la UDLAP, forma parte del equipo que dirige la cocina.

Formación de excelencia presente en la escena culinaria nacional

La presencia de egresados UDLAP en la Guía Michelin refleja el talento y liderazgo que caracteriza a la comunidad universitaria, así como el impacto que sus profesionistas generan en sectores como la gastronomía, la hospitalidad y el turismo. En ese sentido, Rodrigo Álvarez, egresado de la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP, reconoció la influencia de su formación universitaria en su trayectoria profesional, “la universidad me dio una visión de largo alcance y la motivación para buscar metas que parecían lejanas. Hoy ese esfuerzo se materializa al recibir esta distinción”, comentó.