Solo 4% de Estudiantes con Discapacidad accede a Educación Superior en México

Verdadera discapacidad está en quien no la ve, no la entiende o la rechaza por ignorancia y prejuicios; APAC rinde Informe 2025 —

Es necesario que el nuevo modelo educativo de la SEP involucre amplia y genuinamente a las comunidades con Discapacidad en México, para que realmente puedan estudiar y salir adelante. Es necesario que el nuevo modelo educativo de la SEP involucre amplia y genuinamente a las comunidades con Discapacidad en México, para que realmente puedan estudiar y salir adelante. (APAC)

En México solo 4 de cada 100 Personas con Discapacidad (PcD) que inician la primaria logran ingresar a la Educación Superior, por las barreras que todavía existen para acceder a oportunidades de desarrollo e independencia.

En nuestro país existe un marco jurídico robusto que teóricamente garantiza, protege y promueve los derechos y la inclusión de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública, social, laboral y educativa.

En los hechos, el gran reto de México suele ser la transición de la "letra muerta" en la ley a la “letra viva” en la práctica cotidiana de instituciones, familias, empresas, escuelas, hospitales y gobiernos; aunque el fundamento legal existe y es claro, estos ordenamientos suelen quedarse en “leyes con goteras”.

Vivir con una discapacidad todavía implica enfrentar importantes desafíos relacionados con acceso a la salud, rehabilitación, educación e inclusión.

El pilar de toda la legislación en México se encuentra en el Artículo 1º de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, que prohíbe cualquier forma de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, o discapacidades.

De la Letra Muerta al Modelo Social

Actualmente 15 personas con parálisis cerebral (PC) nacen diariamente, 5 mil 475 al año; 700 mil viven con la enfermedad; de acuerdo con el Informe Anual 2025 de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral(APAC) el 23 por ciento de las PcD carecen de cobertura para servicios médicos.

La organización es la que más cumple en el país, el marco jurídico que promueve los derechos para las PcD; su trabajo logró ya cambiar la conversación sobre discapacidad en México.

Hoy la atención integral ya no se enfoca únicamente en procesos médicos o de rehabilitación, sino en generar herramientas que impulsen realmente la autonomía, inclusión, educación y calidad de vida para las PcD y sus familias; es común que los padres de estos niños batallen solos, sin comprensión social ni acompañamiento.

APAC pasó del “viejo modelo asistencialista”, donde a la PcD se le veía con lástima o como un objeto de caridad, al ”modelo social y efectivo de derechos humanos“, donde la discapacidad no es una limitación médica intrínseca del individuo, sino el resultado de las barreras que la sociedad y el entorno le imponen.

La verdadera discapacidad entonces no está en quien la vive, sino en quien no la ve, no la entiende o la rechaza por ignorancia y prejuicios.

Innovación APAC y Sustentabilidad Institucional

Jesús Obed Ramírez Mejía es un joven mexicano al cual la Parálisis Cerebral no lo ha paralizado; hoy lee y escribe más, que 30 millones de mexicanos. Jesús Obed Ramírez Mejía es un joven mexicano al cual la Parálisis Cerebral no lo ha paralizado; hoy lee y escribe más, que 30 millones de mexicanos. (Gerardo González Acosta)

Enrique Téllez Kuenzler, Presidente del Patronato de APAC desde 2019, presentó su más reciente Informe de Labores 2025, donde señaló que en los últimos años, la tecnología aplicada a la rehabilitación, educación inclusiva, deporte adaptado y acompañamiento multidisciplinario cobraron mayor relevancia dentro de los modelos de atención a PcD.

Explicó que APAC fortaleció un modelo de atención integral enfocado en personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, incorporó herramientas tecnológicas, programas educativos y sitios especializados para ampliar las oportunidades de desarrollo e inclusión para las personas beneficiarias y sus familias.

Además, señaló que la institución fortaleció áreas de innovación, atención multidisciplinaria y sostenibilidad institucional.

“En los últimos años, APAC continuó consolidándose como una institución sólida, transparente y un profundo sentido de responsabilidad social; gracias al esfuerzo de donantes, aliados, profesionales, voluntariado y familias, hemos fortalecido nuestros modelos de atención, innovación y acompañamiento integral”, dijo

Reiteró el compromiso del Patronato para “seguir impulsando decisiones estratégicas, velando por el uso responsable de los recursos que permitan a la institución crecer, responder a las necesidades de las personas con discapacidad y seguir construyendo oportunidades de inclusión y bienestar hacia el futuro”.

Detalló que actualmente APAC ofrece más de 115 servicios especializados con apoyo de más de 150 profesionales que benefician directamente a más de 500 PcD e indirectamente a 2 mil familiares y personas cuidadoras.

Exlicó que durante el último año, “el 100 por ciento de las personas beneficiarias participaron en actividades artísticas, culturales y deportivas adaptadas, mientras que estudiantes de secundaria, preparatoria yuniversidad se integraron a talleres de emprendimiento, capacitación y vocería”.

Estas acciones demuestran que el acceso a una educación inclusiva y de excelencia no solo transforma la mentalidad de los estudiantes, sino que dota al núcleo familiar de certezas para el porvenir, demostrando que la inversión social en el Ser Humano es la única vía para erradicar la discriminación y construir un México verdaderamente inclusivo y equitativo.

Solo 4% de Estudiantes con Discapacidad accede a Educación Superior en México