Chonegal: poblado con nombre de quelite

Pueblo. El chonegue es una planta trepadora de raíces fibrosas, hojas acorazonadas y flores campanuladas de color rosa intenso, perteneciente a la familia Convolvulaceae.

En el sur de Veracruz, en el municipio de Ángel R. Cabada, existe un pueblo llamado Chonegal, una comunidad de aproximadamente 1200 habitantes. El poblado se localiza a 50 m sobre el nivel del mar, en una zona originalmente ocupada por selva alta perennifolia. El poblado fue nombrado así por un quelite muy común en la región de Los Tuxtlas que durante generaciones formó parte de la vida cotidiana.

A pesar de que la comunidad recibe su nombre por la presencia del quelite “chonegue”, paradójicamente, actualmente casi nadie lo cultiva allí. Sólo una familia lo favorece en la ladera del único cerro del poblado. En contraste, es común encontrarlo en la región y en los mercados de San Andrés y de Santiago Tuxtla.

Se considera que un quelite es una hierba comestible cuyas hojas tiernas, tallos, brotes o botones florales se consumen guisados o se incorporan a diferentes platillos para darles sabor. El nombre proviene del náhuatl “quilitl”, que significa plantas herbáceas comestibles, consumidas desde la época prehispánica.

En particular, el chonegue es una planta trepadora de raíces fibrosas, hojas acorazonadas y flores campanuladas de color rosa intenso, perteneciente a la familia Convolvulaceae, con el nombre científico Ipomoea dumosa. Esta especie tiene una amplia distribución en México. Se encuentra en la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca, y en la vertiente del Golfo, desde Tamaulipas hasta Tabasco. También crece en el Eje Neovolcánico Transversal y llega a regiones de Centroamérica. Sin embargo, sólo en algunas zonas se utiliza como quelite.

En el centro de Veracruz se le conoce como xonequi; en la Sierra Norte de Puebla, como soyuquelite, silyu o soyo; y los tének, huastecos mayas, lo nombran kwexdha’ o dhuyu’. La forma de prepararlo es muy similar: las hojas se incorporan a un guiso de frijoles al que se han agregado pequeñas bolas de masa con manteca. También las hojas pueden agregarse a los frijoles cocidos a los que se ha añadido la masa para espesar el caldo. A veces, las hojas se incorporan en pequeñas cantidades a los guisos de pollo. Asimismo, en El Chonegal preparan las hojas guisadas a la mexicana (con chile, cebolla y jitomate), y el guiso se sirve en tacos.

Además de su importancia cultural y culinaria, el chonegue presenta propiedades nutricionales relevantes. Estudios recientes han revelado contenidos significativos de fibra cruda, proteína y minerales, similares a los de otros quelites como las verdolagas o los quintoniles.

El chonegue está desapareciendo en el Chonegal, mientras que en otros poblados de la región de Los Tuxtlas, como Santiago y San Andrés, se sigue recolectando y vendiendo en los mercados regionales, donde se vende fresco en manojos. Muchos interesados en utilizarlo solicitan estas hojas a las marchantas con antelación.

El chonegue se recolecta directamente de las milpas, donde es tolerado y favorecido, o de la vegetación secundaria, como en el Chonegal. Su propagación es relativamente fácil. En el jardín botánico Francisco Javier Clavijero se está propagando actualmente, como parte del proyecto del jardín etnobiológico que alberga varias plantas comestibles de la Vertiente del Golfo de México. En este proyecto, una de las actividades principales es promover el uso de plantas comestibles de alto valor nutricional mediante la creación de huertos escolares y la realización de conferencias dirigidas a estudiantes y al público en general.

Conservar el chonegue no sólo implica proteger una planta comestible, sino también preservar parte de la memoria cultural y alimentaria de Los Tuxtlas. Quizá recuperar el chonegue en el Chonegal también sea una forma de devolverle al pueblo una parte de su propia historia.

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