Estiman que casi mil 200 millones de personas sufren una enfermedad mental

Mental. El estudio, dirigido por investigadores del Instituto estadunidense de Métricas y Evaluación de la Salud, en la Universidad de Washington (Seattle), ha evaluado los 12 trastornos mentales más comunes.

Los trastornos mentales son ya la principal fuente de discapacidad en el mundo: afectan a 1.170 millones de personas, principalmente a mujeres y a jóvenes de entre 15 y 19 años, según un estudio internacional recogido en la revista The Lancet.

La enfermedad mental representa en estos momentos más del 17 % de toda la discapacidad en el mundo, por encima de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculo-esqueléticas.

El estudio, dirigido por investigadores del Instituto estadounidense de Métricas y Evaluación de la Salud, en la Universidad de Washington (Seattle), ha evaluado los 12 trastornos mentales más comunes, en hombres y mujeres de 25 grupos de edad pertenecientes a 204 países, entre los años 1990 y 2023.

Los datos ponen de manifiesto que el número de personas afectadas por una enfermedad mental en el mundo se ha duplicado desde 1990.

Ese crecimiento está impulsado por un aumento muy significativo de las personas afectadas por ansiedad y depresión, y por la llamativa desatención en su tratamiento: solo el 9 % de quienes padecen depresión o ansiedad reciben una atención mínimamente adecuada. En 90 países de renta baja, ese porcentaje es inferior al 5 %.

De los 204 países analizados, solo un reducido número de ellos, como Australia, Canadá y los Países Bajos, cuentan con una cobertura de tratamiento a los enfermos mentales superior al 30 % de los afectados.

El incremento de la ansiedad y depresión ha sido especialmente notable tras la pandemia: la prevalencia del trastorno depresivo mayor ha aumentado un 24 % desde 2019, y los trastornos de ansiedad más del 47 %.

Mujeres y adolescentes

Estas afecciones se ceban de manera desproporcionada con las personas de entre 15 y 19 años y con las mujeres.

Por edad, en la primera infancia, prevalecen trastornos como el del espectro autista, el de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el de conducta y la discapacidad intelectual idiopática del desarrollo. A esa edad, los niños se ven afectados en mayor medida que las niñas.

En la adolescencia, la ansiedad y la depresión son las dos enfermedades mentales más comunes.

“Nuestros hallazgos muestran que la carga de los trastornos mentales alcanza su punto álgido entre los 15 y los 19 años, un periodo de desarrollo crítico que puede marcar la trayectoria de la educación, el empleo y las relaciones”, señala una de las autoras, Alize Ferrari, investigadora de la Universidad australiana de Queensland.

Por sexo, 620 millones de mujeres de todas las edades padecían un trastorno mental en 2023, frente a 552 millones de hombres.

Los autores atribuyen a la violencia doméstica, el abuso sexual, el aumento de las responsabilidades de cuidado y la discriminación de género, el hecho de que haya más mujeres que hombres afectadas por una enfermedad mental.

La salud mental, un privilegio para quien pueda pagarlo

“Abordar este desafío creciente requiere de una inversión sostenida en los sistemas de salud mental para ampliar el acceso a los servicios de salud mental y mejorar la cobertura”, subrayan los investigadores.

Entre las limitaciones a este estudio, los propios autores reconocen que hay 75 países (la mayoría de renta baja y media) en los que no hay datos propios, lo que obliga a extrapolar mediante modelos; que la mayoría de las encuestas diagnósticas son de antes de 2019, y que los trastornos por uso de sustancias están excluidos del análisis.