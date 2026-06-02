INAOE Jacobus Cornelius Kapteyn (enero 1851- junio 1922), astrónomo holandés que dedicó gran parte de su vida al estudio del movimiento de las estrellas y su distribución en el espacio, catalogó más de 450 mil estrellas.

El mes de junio suele traernos una buena cantidad de objetos celestes para disfrutar. Empecemos con la buena noticia, el inicio del verano, aquí les decimos cuando llega. Parecerá increíble, pero hace 100 años aún no teníamos en claro que era el Universo, aquí uno de los primeros esfuerzos que terminó con dimensionar a la Vía Láctea. Uno de los objetos más vistosos del firmamento veraniego es la estrella doble Albireo, les invitamos a fascinarse con ella. En esta ocasión, les hacemos un triple reto, localizar y observar tres objetos Messier de la temporada: M4, el cúmulo globular en la constelación del Escorpión; M16, el cúmulo asociado con la nebulosa del Águila; y M8, el cúmulo estelar asociado a la Nebulosa de la Laguna. No pueden faltar las efemérides de la Luna.

El agradable verano nos alcanzó

Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos esperado con ansias la llegada del verano y todo lo que conlleva, como días soleados que nos invitan a un chapuzón, noches templadas, las lluvias torrenciales y, sobre todo, las vacaciones. Este año el solsticio de verano hará su entrada el 21 de junio, a las 02:24 hora del centro de México.

El Universo de Kapteyn

Es difícil pensar que a inicios del siglo XX aún no conocíamos lo que era el Universo ni como estaba constituido. Desde los primeros esfuerzos de Aristarco de Samos, con su teoría heliocéntrica, pasando por Hiparco y

Ptolomeo con su sistema geocéntrico, regresando al sistema heliocéntrico con Copérnico, Galileo, Thomas Wright, Kant, Williams y John Herschel. W. Parsons, entre otros, pensaban que nuestra galaxia era todo el Universo.

Jacobus Cornelius Kapteyn (enero 1851- junio 1922), astrónomo holandés que dedicó gran parte de su vida al estudio del movimiento de las estrellas y su distribución en el espacio, catalogó más de 450 mil estrellas, notando que su movimiento no sólo no era azaroso, sino que más bien seguía un orden casi simétrico y opuesto, lo que le permitió realizar modelajes y descubrimientos de la estructura y evolución de la galaxia.

Su estudio lo condujo a lo que quizá fue su máximo logro, establecer la forma y dimensiones de un elipsoide para la Vía Láctea, dando un diámetro de 15 kpc (1 kpc = 3.086 x 10 16 km) de largo y 3 kpc de espesor, comparado con los valores actuales de 30 kpc de largo y entre 0.3 y 1 kpc de espesor. La diferencia se debe a que no se tenía con claridad el papel del medio interestelar y otros factores, que han aportado otros astrónomos como Sharpley, Curtis, Hubble, Lindblad, Oort, Baade, que plantean que nuestra galaxia es solo una ínfima parte del Universo.

Su trabajo también lo llevó al descubrimiento de la estrella Kapteyn, la estrella con mayor movimiento propio, en su momento; título que hoy ostenta la estrella de Barnard.

Una fascinante e intrigante estrella binaria

En el universo es muy común encontrar sistemas estelares múltiples, de dos o más componentes, interaccionando entre ellas. Albireo es una estrella doble en la constelación del Cisne, famosa por el contraste de colores de sus componentes, que atraen a propios y extraños a observarla. Se puede apreciar a simple vista, pero con unos binoculares o con un telescopio pequeño se consigue percibir que se trata en realidad de dos estrellas, separadas unos 35 segundos de arco, las que forman el sistema Albireo.

Albireo A es una estrella gigante con un color rojizo, de magnitud aparente igual a 3.05 y se cree que, a su vez, tiene una compañera espectroscópica que sólo se distingue analizando su espectro de luz. Está a a unos 385 años luz de distancia. Albireo B es una estrella masiva con un color azul, de magnitud aparente de 5.12 y quizá a 389 años luz de distancia.

No se sabe, a ciencia cierta, si Albireo A y B conforman un sistema doble (binario), es decir si hay interacción gravitacional entre ellas, con un período de unos 75 mil años o bien si sólo son un par óptico, es decir que solo se localizan muy cerca en la línea de la visual, vistas desde la Tierra. La dificultad estriba en la determinación de sus distancias y la determinación de su período, la observación para completar una órbita.

El prominente cúmulo globular M4

Este espectacular cúmulo globular se localiza en la constelación del Escorpión, al suroeste de la esfera celeste. Fue descubierto por De Chéseaux en 1745-46, resuelto y catalogado por Charles Messier en 1764, de hecho, el es único cúmulo globular resuelto (en el que pudo distinguir estrellas) por Messier.

Este cúmulo ha sido objeto de diversos estudios y en 1987 se logró detectar una estrella de neutrones o pulsar (PSR B1620-26) con período de 3 milisegundos (300 giros por segundo), 10 veces más rápido que el pulsar de M1 en la nebulosa del cangrejo. Ya con el Telescopio Espacial Hubble, en 1995, se detectaron decenas de estrellas enanas blancas y, en particular, un sistema binario formado por el pulsar PSR B1620-26 y una estrella enana blanca. Para el 2003, el propio Telescopio Hubble pudo identificar un planeta, llamado Génesis, con 2.5 veces la masa de Júpiter, orbitando este sistema; estudios han llevado a la conclusión de que la edad del planeta es de unos 12,700 millones de años, casi tan antiguo como el propio cúmulo, al que se le estima una edad de 13 mil millones de años.

El cúmulo M4 se encuentra muy cerca de la super gigante roja Antares (α Sco), con una magnitud aparente de 5.6, de tamaño angular de 36 minutos de arco y a tan sólo unos 7,200 años luz de la Tierra, es fácilmente localizable ya sea a simple vista (en lugares libres de contaminación lumínica), o bien con unos binoculares o telescopios pequeños.

Cuna de estrellas: M16 y la Nebulosa del Águila

Esté cúmulo abierto fue descubierto en 1745 por el astrónomo suizo Jean-Philippe Loys de Chéseaux, en la constelación de la Serpiente (Serpens); más tarde, en 1764, Charles Messier pudo distinguir una débil nebulosa que contenía a las estrellas y catalogó la región como M16. William Herschel y su hijo, al igual que el almirante Smyth, no lograron observar la nebulosa y catalogaron la región como el cúmulo estelar abierto NGC 6611; sin embargo, en 1908 se catalogó la nebulosa como IC 4703 (Nebulosa del Águila), por lo que hoy en día se entiende la región de M16 conformada por dos objetos distintos, por un lado, tenemos a una nebulosa de emisión (región HII), identificada como IC 4703, y por otro lado tenemos al cúmulo estelar abierto, designado como NGC 6611.

La región de M16 se encuentra a una distancia de unos 7,000 años luz de la Tierra, se estima una edad máxima de 5.5 millones de años, su población estelar es muy joven, predominando las estrellas calientes del tipo espectral O6.

Dentro de la Nebulosa del Águila, que se propone tiene unas dimensiones de unos 70 x 55 años luz, se localiza una región más pequeña llamada “Los Pilares de la Creación”, cuyas estructuras van de los 4 a los 7 años luz de extensión.

La región de M16 posee una magnitud aparente de 6, por lo que se puede observar con unos binoculares o telescopios pequeños, es claro que la estructura detallada sólo se ha obtenido con telescopios espaciales. Valga esta aclaración para fomentar la curiosidad e interés para conocer más de esta espectacular región.

Otra región de cúmulo abierto asociado a nebulosidad

Al igual que la región de M16, pero ahora en dirección de la constelación de Sagitario, se encuentra M8, que involucra a una nebulosa en emisión y un cúmulo estelar abierto.

Cronológicamente hablando, el primero en descubrirse fue el cúmulo abierto NGC 6530, en 1654, por el astrónomo italiano Giovanni Battista Hodierna, redescubierto en 1680 por el astrónomo Flamsteed y reobservado en 1746 por De Chéseaux, mientras que la nebulosa (Nebulosa de la Laguna) fue descubierta en 1747 por Le Gentil; sin embargo, en 1764, Messier clasificó a la región como M8.

Se creía que el cúmulo estaba compuesto por entre 50 y 100 estrellas, pero con nuevas técnicas se han identificado varios miles de estrellas muy jóvenes, de unos 2 millones de años, generalmente de tipo espectral O. Se sitúa a unos 4,350 años luz de la Tierra.

Se estima que la Nebulosa de la Laguna tiene dimensiones de 140 x 60 años luz, y dentro de ella, existe una estructura, primeramente, vista por John Herschel, a la que usualmente se le conoce como Reloj de Arena, cuyas características son generadas por la estrella Herschel 36, de tipo espectral O7 y magnitud aparente 9.5.

Con una magnitud aparente 6, la región de M8 es observable a simple vista en lugares libres de contaminación lumínica y de partículas. En cielos oscuros bastan unos binoculares o telescopios pequeños para localizarla.